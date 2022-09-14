التبادل التجاري بين مصر وقطر يقفز 76.4% إلَّى 44.8 مليون دولار فِيْ 2022

كشفت بيانات رسمية حديثة عَنّْ زيادة فِيْ القيمة لتصل إلَّى 44.8 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 25.4 مليون دولار مسجلة فِيْ عام 2022، بزيادة قدرها 76.4٪.

وبحسب البيانات الصادرة عَنّْ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، فإن قيمة الصادرات المصرية إلَّى قطر بلغت 4.5 مليون دولار فِيْ عام 2022، مقابل 395 ألف دولار فِيْ عام 2022، بزيادة قدرها 1049 فِيْ المائة، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية. وبلغت الواردات من قطر 40.3 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 25 مليون دولار فِيْ 2022 بزيادة 61٪.

وعَنّْ أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلَّى قطر خلال عام 2022، كانت الأثاث بقيمة 1.4 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 848 ألف دولار، ومنتجات الحديد أو الصلب بقيمة 632 ألف دولار، ومستخلصات الدباغة بقيمة 621 ألف دولار، بالإضافة إلَّى منتجات الحجر والأسمنت. بقيمة 256000 دولار.

أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من قطر خلال عام 2022 فهِيْ البلاستيك ومنتجاته بقيمة 31.6 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية العضوية بقيمة 4.4 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 3.7 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية بقيمة 2.4 دولار. مليون ومنتجات غير كيميائية عضوية بقيمة 2.2 مليون دولار.

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين فِيْ قطر 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/21، مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2022، بزيادة قدرها 14.3٪، فِيْما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين فِيْ مصر إلَّى 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2022 مقابل نحو 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2022 بانخفاض قدره 34٪.

بلغت قيمة الاستثمارات القطرية فِيْ مصر نحو 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2022، مقابل نحو 678.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2022 بانخفاض قدره 25.1٪.

وبحسب البيانات، بلغ عدد المصريين فِيْ قطر، بحسب تقديرات البعثة، نحو 141 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.