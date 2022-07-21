التبليغ عن التجارية المقلدة بوزارة التجارة السَعُودِيْة

التجارية المقلدة. أعلنت وزارة التجارة السَعُودِيْة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن توفِيْر بعض الإجراءات الخاصة بتزوير التجارية وتحديد بعض سبل إبلاغ الهِيْئة السَعُودِيْة للملكية الفكرية بها. ويأتي تفعيل هذه الإجراءات تنفِيْذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/1439 هـ الموافق 29/5/2022 م والذي بموجبه تمت الموافقة على تنظيم الهِيْئة ليصبح الجهة الرسمية المختصة فِيْما يتعلق جميع مجالات الملكية الفكرية داخل المملكة، والعمل على حمايتها ورعايتها وتوفِيْر طرق مباشرة لإنفاذها وبدء عمل إنفاذ التجارية وفقًا للأنظمة ذات الصلة، وسنشرح كيفِيْة الإبلاغ عن التجارية المزيفة.

الإبلاغ عن التجارية المزيفة

أكدت وزارة التجارة أن تسجيل التجارية أو تقرير التجارية المقلدة يتطلب من كل شخص التواصل مع الخدمة المخصصة لها مع هِيْئة الملكية الفكرية، وذلك لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمساهمة فِيْ الحفاظ على الملكية الفكرية. حقوق الملكية. بالنسبة لجميع الأشخاص فِيْ المملكة ولجميع المنشآت العاملة فِيْ المملكة، فقد تم الإبلاغ عن هذه الخطوات

يجب أن تذهب إلى الموقع التالي الهِيْئة السَعُودِيْة للملكية الفكرية.

انقر للدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق الإبلاغ عن انتهاك.

حدد الشيك فِيْ علامة التبويب (تقديم مطالبة انتهاك).

انقر فوق تسجيل الدخول من خلال بيانات الوصول الوطنية الموحدة.

أدخل رقم بطاقة الهُوية فِيْ المساحة المتوفرة.

الضغط على خدمات التجارية المزيفة.

أدخل بيانات العلامة التجارية التي يتم تقديم تقرير عنها.

أدخل رقم هاتفك المحمول والبريد الإلكتروني.

انقر فوق إرسال الطلب.

رقم الاتصال بالهِيْئة السَعُودِيْة للملكية الفكرية

يمكن لجميع المستفِيْدين والمواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التواصل مع الهِيْئة من خلال الرقم المباشر التالي (920021421) أو التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) وذلك لطرح الأسئلة على كل شخص وتقديم المقترحات المختلفة.

مجالات الملكية الفكرية

تتنوع مجالات الملكية لتشمل (براءات الاختراع، التجارية، حقوق النشر، النماذج الصناعية، الأصناف النباتية، الدوائر المتكاملة) وفِيْ حالة حدوث أي انتهاك لجميع هذه المجالات، يمكن للجميع تقديم بلاغ من خلال المنصة الإلكترونية للهِيْئة.