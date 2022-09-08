“التتويج بجائزة هداف الدوري”.. نجم الشباب يرد

كشف الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عَنّْ رأيه فِيْ المنافسة على لقب هداف دوري روشان السعودي.

سجل جوانكا هدفِيْن ليقود الشباب للفوز الكبير على الطائي بأربعة أهداف فِيْ المباراة بين الفريقين يوم الخميس على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز ضمن الجولة الثالثة من روشان السعودي. مسابقة الدوري “موسم 2022-2023”.

قطار الشباب يعود إلَّى قمة الروشن ليج برباعية فِيْ الطائي

وقال جوانكا لقناة SSC التلفزيونية “هداف الدوري لا يهمني، أهم شيء هُو مساعدة زملائي فِيْ الفريق ومواصلة انتصاراتنا”.

وعلق جوانكا على المباراة قائلاً “الشباب لم يكن ناجحاً فِيْ البداية، والمنافس لم يكن سهلاً، لكننا لم نفقد التركيز، وبعد الهدف الأول كان هناك رضا أفضل، وواصلنا وفزنا بـ”. أربعة “.

تحدث جوانكا عَنّْ قائد الشباب إيفر بانيجا الذي غاب عَنّْ أول 3 مباريات للفريق فِيْ دوري روشان السعودي وقال “بانيجا لا يختلف، وجوده يجعل اللاعبين يقدمون أداءً جيدًا. نتوق لعودته وأشعر بالفخر لأنني ألعب بجانبه. ” إلَّى.

بوبيندزا من الصعب إدارة الطائي

من جهته قال مهاجم الشباب آرون بوبندزا “الحمد لله أهنئ جميع زملائي بالفوز والنتيجة التي استحقوها. المباراة كانت صعبة واستحقينا الفوز، والطائي فريق صعب، ولها نفس نقاطنا.

ورفع الشباب رصيده إلَّى 9 نقاط فِيْ 3 مباريات، ليتصدر دوري روشان السعودي، بفارق هدف الهلال “الوصيف”، فِيْما تجمد رصيد الطائي عَنّْد 6 نقاط، ليحتل المركز الخامس. مكان.

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