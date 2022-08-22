التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تتخطى التريليون درهم خلال نصف عام لأول مرة

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قد تجاوزت حاجز تريليون درهم لأول مرة منذ نصف عام.

لتصل إلَّى تريليون و 58 مليار درهم بنمو 17٪ عَنّْ نصف العام السابق .. وليثبت للعالم عودة انتعاش التجارة الدولية بعد أصعب جائحة مرت به البشرية.

وقال فِيْ تغريدة “نمونا الاقتصادي تقدمي وقوي، وبيئتنا التجارية هِيْ الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تضاهِيْها أي دولة، ونهجنا الاقتصادي متسق وعادل ومنفتح على الجميع … نحن متفائلون بشأنه. عام اقتصادي جديد حافل بالعمل والإنجاز والمشاريع الفريدة “.