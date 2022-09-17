“التجارة” السعودية تمنع وضع هذه الشعارات على المنتجات التجارية

وأكدت أن “الأفراد والمؤسسات التجارية” منعوها من استخدام علم المملكة المتضمن كلمة جلالة الملك وكلمة التوحيد وشعار الدولة “السيفان والنخلة” وصور القيادة والمسؤولين والمسؤولين. أسمائهم فِيْ المعاملات التجارية من “المطبوعات والسلع والمنتجات والنشرات الإعلامية والهدايا الخاصة وغيرها”.

وكشفت الوزارة، فِيْ بيان، أنها قامت بجولات تفقدية للأسواق فِيْ جميع مناطق المملكة لضبط هذه المخالفات فِيْ جميع الأوقات، بما فِيْ ذلك فترة الاحتفال بالعيد الوطني.

جدير بالذكر أنه تم إصدار تعميم للمنشآت التجارية منذ 4 سنوات تنفِيْذاً للمرسوم الملكي رقم 3587 بتاريخ 21 محرم 1444 هـ، والذي يحظر استخدام شعار الدولة “السيفان والنخلة” فِيْ المعاملات التجارية. .