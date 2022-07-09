“التجارة” السعودية تنفذ 39 ألف عملية رصد للأسعار فِيْ جميع المناطق خلال 3 أيام

الاستمرار فِيْ حماية حقوق المستهلكين والحفاظ عليها.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الـ 72 ساعة الماضية نفذت الفرق الإشرافِيْة 39 ألف عملية مراقبة لأسعار السلع الغذائية فِيْ مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أنه تمت مواجهة أي حالة تلاعب أو احتيال على المستهلك، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وكالة “واس”.

تهدف الجولات التفتيشية المكثفة إلَّى التحكَمْ فِيْ الأسعار، والمراقبة المستمرة لتوافر المنتجات، وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لصالح المستهلك.

وتتابع الوزارة عَنّْ كثب 217 سلعة غذائية أساسية من خلال مراقبة أسعارها فِيْ جميع المناطق من خلال نظام إلكتروني ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة ومتابعة أي تأثيرات على العرض والطلب. تشمل الجولات المؤسسات التجارية والأسواق والمنافذ، حيث يتم الكشف عَنّْ أي ممارسات تجارية مخالفة، ويتم فرض عقوبات قانونية على كل من يثبت تورطه فِيْ الاحتيال أو تضليل المستهلك.

وتؤكد الوزارة أن المستهلك شريك فِيْ الإبلاغ عَنّْ المخالفات التجارية، وتدعو جميع المستهلكين إلَّى عدم التردد فِيْ الإبلاغ عَنّْد اكتشاف أي حالة تلاعب فِيْ الأسعار من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “اتصال تجاري”.