التجارة تحذر الفوركس غير المرخص يعرض أموالك للضياع

حذرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، من مخاطر التعامل مع كيانات فوركس غير مرخصة.

وقالت التجارة في الإنفوجرافيك “كن حذرًا … التعامل مع أطراف فوركس غير مصرح بها يعرض أموالك للخسارة والخسارة”.

خطر أطراف فوركس غير مصرح بها

وسبق أن نبهت وزارة التجارة إلى خطورة الاستثمار في كيانات فوركس غير مرخصة عند التفاعل مع إعلاناتها.

كما دعا الأمن العام المواطنين إلى عدم التعامل مع شركات الصرافة غير المرخصة، مطالبا إياهم بعدم الرد على إعلانات الشركات المزيفة.

وطالب الأمن العام المواطنين بحماية أنفسهم والآخرين من مخاطر الاستثمار في وجهات الصرف الأجنبي غير المرخصة وعدم التفاعل مع هذه الشركات.