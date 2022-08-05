التجارة تحذر لا نطلب مطلقًا رقم الحساب والبطاقة البنكية أو كلمات المرور

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع المواقع الوهمية والأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم الوزارة ويحتالون على المستهلكين “بعد الحصول على بياناتهم الحساسة بوسائل احتيالية”.

حالات الاحتيال

وأوضحت الوزارة أنها رصدت سلسلة من حالات الاحتيال التي تعرض لها المستهلكون نتيجة مشاركة معلوماتهم الخاصة على مواقع وصفحات مزورة ومزيفة “بدعوى صلتها بالوزارة وقدرتها على سداد الأموال”. o تقديم معلومات وتقارير شخصية على مواقع وهمية، o مشاركة معلومات التقارير على مواقع التواصل، o الرد على اتصالات خارج المملكة من خلال برامج احتيالية “يُضاف إليها أي رقم بحيث يظهر في متلقي الاتصال”، والطرق الاحتيالية هي تستخدم للحصول على معلومات سرية مثل “الحساب المصرفي أو كلمات المرور أو رموز التحقق”.

وأوضحت الوزارة أنها تنسق مع الجهات المختصة للقبض على مرتكبي هذه الجرائم، وتحذر من تقديم بيانات سرية لأي جهة.

تحذير التجارة

تؤكد التجارة أنها لا تسأل أبدًا عن أرقام الحسابات أو البطاقات المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل إلى الأشخاص من خلال بنوكهم.

وأكدت الوزارة أنها لا تتلقى الاتصالات إلا من خلال القنوات المعتمدة لديها وهي الرقم الموحد للوزارة (1900)، وتطبيق “الإخطار التجاري”. هنا.