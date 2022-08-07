التجارة تحذر من جهات الفوركس غير المرخصة

جددت وزارة التجارة تحذيرها من التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر معها.

الكيانات التي تدعي أنها مرخصة

وأكدت التجارة في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن أطراف الفوركس غير المرخصة تدعي أنها أطراف مرخصة، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات والحذر معهم مهما كانت الطرق التي يستخدمونها.

فوركس محفوف بالمخاطر

حذرت وزارة التجارة مرارًا وتكرارًا من مخاطر التعامل مع أطراف فوركس غير مرخصة والاستثمار معهم من خلال التفاعل مع إعلاناتهم.

في السابق، حذر الأمن العام المواطنين من التعامل مع أطراف فوركس غير مرخصة، لخطورتها الشديدة.

وقالت السلامة العامة “انتبه .. التعامل مع أطراف فوركس غير مرخصة يعرض أموالك للخسارة والخسارة”.

دعا الأمن العام المواطنين إلى عدم التعامل مع شركات الصرافة غير المرخصة، مطالبا إياهم بعدم الرد على إعلانات الشركات الوهمية.

وطالب الأمن العام المواطنين بحماية أنفسهم والآخرين من مخاطر الاستثمار في وجهات الصرف الأجنبي غير المرخصة وعدم التفاعل مع هذه الشركات.