التجارة تدعو لإصدار سجل تجاري لممارسة التجارة الإلكترونية

أكد عبد الرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، أنه من أجل حماية حقوق المستهلكين ومنع الاحتيال من المتاجر الوهمية، يمكن ممارسة التجارة الإلكترونية رسميًا في المملكة.

اصدار سجل تجاري

وأضاف الحسين أن الممارسة الرسمية للتجارة الإلكترونية في المملكة تتطلب إصدار سجل تجاري من خلال الرابط التالي هنا.

يمكن إيجاد دليل المتاجر الإلكترونية من خلال الرابط التالي هنا.

خطوات إصدار السجل التجاري

كانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أنه يمكن إصدار تسجيل الأعمال بسهولة من خلال الخطوات التالية

اختر نوع السجل.

ثم تكنولوجيا المعلومات.

بعد ذلك، يتم تحديد نشاط “التداول عبر الإنترنت”.