التجارة ترخص لناقلات الإمداد وتتحقق من وفرة السلع في المشاعر المقدسة

تعمل وزارة التجارة بكل طاقاتها البشرية والتقنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتساهم في الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة -حفظها الله- لتوفير كافة احتياجات الحجاج لأداء مناسكهم. بكل سهولة وراحة البال.

وتسعى الوزارة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله في مجال الإعاشة والترميم والرقابة الوقائية. كما ترخص لناقلات الإمدادات الغذائية وتراقب دخولهم إلى ضريح عرفات والأماكن المقدسة، للتأكد من عدم وجود وفرة في المواد الغذائية والإمدادات لتلبية احتياجات الحجاج أثناء رحلاتهم بين الأماكن المقدسة.

اتبع وفرة البضائع

وتهتم الوزارة بالمراقبة المستمرة لوفرة المواد الغذائية والسلع بشكل استباقي في جميع الأماكن التي يتواجد فيها الحجاج قبل وصولهم إليها، والتحقق من جودة وصلاحية المواد الغذائية والسلع التموينية والمنتجات في مكة المكرمة. والأماكن المقدسة تأتي جهود وزارة التجارة خلال موسم الحج لتتكامل مع جهود القطاعات الحكومية الأخرى بهدف تقديم خدمات عالية المستوى وتلبية كافة احتياجات الحجاج.