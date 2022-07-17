التجارة تستدعي 214 مركبة لاند روفر بسبب خلل خطير

أعلنت وزارة التجارة عن سحب 214 سيارة لاند روفر ديسكفري سبورتس 2015-2017.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “نعلن عن استدعاء 214 سيارة لاند روفر ديسكفري سبورتس 2015-2017”.

عطل الوسادة الهوائية

وذكر أن سبب الاقتباس يعود إلى عيب في منفاخ الأكياس الهوائية الجانبية للسائق، مما قد يتسبب في تمزق الوسادة الهوائية وإطلاق شظايا معدنية حادة، مما قد يتسبب في إصابة خطيرة.

سعر المنتج والضريبة المضافة

و قبل؛ جددت وزارة التجارة أن السعر المكتوب على المنتج فوق الأرفف داخل المحلات يشمل الضريبة الإضافية بعد زيادتها.

وطالبت الوزارة بعدم دفع مبالغ أكثر من تلك المكتوبة على المنتج، ودعت الجميع للتواصل معه لتقديم بلاغات عن المخالفات الضريبية.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين “السعر الذي تراه على المنتج على الرف يشمل ضريبة القيمة المضافة”.

وتابع على سبيل المثال “اشتريت كرتونة عصير بـ 25 ريال” وهذا السعر يشمل الضريبة ولا تدفع أي مبالغ أخرى للمحاسب، وفي حال إعادة احتساب الضريبة يجب إبلاغ الزكاة والإيرادات. السلطة على الفور 19993.