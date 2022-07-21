التجارة تستدعي 3380 مركبة تويوتا هايلاندر لخلل في التصنيع

أعلنت وزارة التجارة، سحب 3380 مركبة تويوتا “هايلاندر” 2022-2022.

سبب المكالمة

وأوضح أن سبب الانسحاب هو وجود خلل في صناعة المقاعد الأمامية، مما قد يولد مخاطر الإصابة في حالة وقوع حادث.

و قبل؛ أعلنت وزارة التجارة عن سحب 214 سيارة لاند روفر ديسكفري سبورتس 2015-2017.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “نعلن عن استدعاء 214 سيارة لاند روفر ديسكفري سبورتس 2015-2017”.

عطل الوسادة الهوائية

وذكر أن سبب الاقتباس يعود إلى عيب في منفاخ الأكياس الهوائية الجانبية للسائق، مما قد يتسبب في تمزق الوسادة الهوائية وإطلاق شظايا معدنية حادة، مما قد يتسبب في إصابة خطيرة.