التجارة تشهر بصاحبة محطة باعت وقودًا مغشوشًا

استنكرت وزارة التجارة صاحبة محطة وقود بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بارتكاب مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وثبت تورط مؤسستها في بيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات. وأظهرت نتائج معايرة المضخات خليط من البنزين 95.

ونشرت الوزارة ملخصا للحكم الصادر عن محكمة جنايات مكة المكرمة، والذي تضمن فرض الغرامة والقذف بنشر الحكم في صحيفتين على نفقة الجاني.

تلزم وزارة التجارة محطات الوقود المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، ويحق لكل طرف متضرر اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض بموجب القانون الخاص وفقًا للوائح.

عقوبات نظام مكافحة الغش التجاري

وزارة التجارة تؤكد رصد التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بحماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفات العمالية.

وتحث الوزارة جميع المستهلكين على تقديم شكاواهم بشأن مخالفات المرافق بتطبيق “تقرير تجاري” أو عن طريق مركز الاتصالات الساعة 1900.