التجارة تشهر بمخالف عرض 192 عبوة مربى فاسدة

أعلنت وزارة التجارة عن فرع لشركة متخصصة في تجارة المواد الغذائية بمحافظة الأحساء مسؤولاً بعد صدور حكم قضائي يثبت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية (192 عبوة مربى فاسدة). ).

الغرامة الاقتصادية وإغلاق المنشأة

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات الدمام، والذي تضمن فرض غرامة، وإغلاق المنشأة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المحجوزة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. .

الإجراءات العادية

أكدت وزارة التجارة استمرار ضبط المخالفين للأعراف التجارية، وتتويجاً لتطبيق الإجراءات القضائية بحقهم، نظراً لما يترتب على الغش والخداع على المستهلكين، إذ يتوقع نظام مكافحة الغش التجاري. عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى مليون ريال أو كليهما والتشهير، كما تحث جميع المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عن طريق التقدم بطلب “تقرير أعمال” أو عن طريق مركز الاتصال حتى عام 1900.