التجارة تشهّر بمخالف ارتكب الغش التجاري في عرض منتجات غذائية فاسدة

أعلنت وزارة التجارة، صاحب مؤسسة متخصصة في تجارة المواد الغذائية بمحافظة الرس، بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة النظام ضد الغش التجاري، بعد ضبط مؤسسته وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية. .

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات القصيم والمتضمن فرض غرامة ومصادرة وإتلاف المبالغ المحجوزة ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة الجاني.

تفاصيل العقوبة

وزارة التجارة تؤكد أنها تخاطب المخالفين لنظام الغش التجاري وتطبق عليهم عقوبات قانونية، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنا وغرامات تصل إلى مليون ريال أو كليهما، وتشويه سمعة المخالفين وترحيلهم. من العمال المخالفين، وحث جميع المستهلكين على الإبلاغ عن المؤسسات ونقاط البيع المخالفة من خلال تطبيق “اتصال تجاري” أو من خلال مركز اتصالات رقم 1900.