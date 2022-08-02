التجارة تضبط منشآت مشتبه بتسترها في الشرقية وتوقع بـ المخالفين

وأكدت وزارة التجارة أن سيطرتها مستمرة في مكافحة التستر على التجارة في جميع القطاعات، حيث قامت بمراقبة منشآت التستر المشتبه بها في المنطقة الشرقية واعتقال المخالفين.

تستمر رقابتنا الإدارية في مكافحة التستر على التجارة في جميع القطاعات.

توقفنا عند منشآت سرية مشتبه بها في المنطقة الشرقية واعتقلنا المخالفين.

# تغطية الجريمة⛔ pic.twitter.com/V5alD8s7hk

– وزارة التجارة (MCgovSA) 2 أغسطس 2022

ونشرت الكوميرسيو، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو يظهر جولاتها التفقدية للمنشآت بالمنطقة الشرقية.

ما هو التستر التجاري

وقالت الوزارة إخفاء الأعمال هو عمل سعودي يسمح لغير السعودي بممارسة أي نشاط تجاري يحظره القانون دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي.

واشتكى أحد المواطنين من وجود عمال أجانب في محلات بيع الذهب والمجوهرات رغم صدور قرارات سابقة بإعادة توطينهم. وحث المواطن وزارة التجارة على تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية، وأشار إلى أن معظم المهن في الأعمال التي صدرت فيها التسوية لم يتم اتباعها أو تنفيذها على أرض الواقع.