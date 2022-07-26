التجارة تعلن استدعاء 593 مجمد كيون KION

أعلنت وزارة التجارة عن سحب 593 فريزر “كيون” 2022. لا يفي بالمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وأوضح في رسم بياني على حسابه الرسمي على تويتر أن الإجراء الذي يجب على المستخدمين اتخاذه هو الاتصال بالشركة لتحديد موعد مع الفني لإزالة المجمد الحالي وإعادة مبلغ الشراء نقدًا.

استدعاء غسالة أوكارينا 1416

و قبل؛ أعلنت وزارة التجارة عن سحب 1416 غسالة “أوكارينا” عام 2022. هذا لأنه لا يفي بمعايير المملكة المتحدة لكفاءة الطاقة.

تفاصيل المكالمة

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي “من أجل سلامتك نعلن سحب 1416 غسالات (أوكارينا) في 2022.”

وأوضح أنه تم سحب 816 غسالة أوكارينا بسعة 9.5 كجم و 600 غسالة بسعة 7 كجم من السوق.

سبب المكالمة

وأوضحت وزارة التجارة أن سبب سحب المركبات يعود إلى عدم التزامها بالمعايير السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من إدخال الرقم التسلسلي للغسالة من خلال http//recalls.sa أو التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني صيانة لإزالة الغسالة المضمنة واستعادتها. مبلغ الشراء نقدًا. .