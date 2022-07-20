التجارة توضح آلية الإبلاغ عن العلامات التجارية المقلدة

أعلنت وزارة التجارة استكمال إجراءات نقل اختصاص إنفاذ العلامات التجارية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1439/9/9 هـ الموافق 2022/5/29 م بالموافقة على تنظيم الهيئة لتصبح السلطة المختصة بشؤون الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها ورعايتها. الإنفاذ، وإجراء أعمال إنفاذ العلامات التجارية وفقًا للوائح ذات الصلة.

العلامة التجارية

وأكدت الوزارة أن تسجيل العلامات التجارية أو الإبلاغ عن العلامات التجارية المقلدة يتطلب من المستفيدين من الخدمة التواصل مع هيئة الملكية الفكرية لاتخاذ الإجراءات والإجراءات اللازمة للمساهمة في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لجميع الأشخاص والمؤسسات العاملة. في المملكة.

تستقبل هيئة الملكية الفكرية الطلبات من المستفيدين بشأن تطبيق وتسجيل العلامات التجارية أو الشروع في شكاوى التعدي على الحقوق والتقليد عبر موقعها الإلكتروني saip.gov.sa أو عبر البريد الإلكتروني. [email protected]أو حسابك على شبكة التواصل الاجتماعي “Twitter” [email protected] او الرقم المباشر (920021421).