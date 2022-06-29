التجارة توضح مميزات نظام الشركات الجديد

وأكدت وزارة التجارة أن نظام الشركة الجديد – الذي أقره مجلس الوزراء أمس – يتضمن سلسلة من المزايا التي ستساهم في نمو وتوسع هذا القطاع الحيوي، وتقوي القطاع الخاص، وستزيد من جاذبية المحلية. سوق. وأشار إلى أن النظام الجديد ينظم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية في وثيقة تشريعية واحدة.

أكثر مرونة

يوفر النظام مرونة كبيرة للشركات عن طريق إزالة القيود المفروضة على جميع مراحل التأسيس والممارسة والخروج وأسماء الشركات وتداول الأسهم.

يسمح النظام للشركاء أو المساهمين بعرض حصص أو مساهمات في الشركة لشخص مقابل أداء عمل أو خدمة لصالح الشركة، كما يسمح بتوزيع أرباح مؤقتة أو سنوية على الشركاء والمساهمين.

تقسيم أو تجزئة الأسهم

يسمح النظام أيضًا بتقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أصغر، أو دمجها لتمثيل الأسهم ذات القيمة الاسمية الأكبر. تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ورأس المال الاستثماري، والشركات المساهمة المبسطة أحدث الشركات في العالم. .

كما مكّن النظام الشركات العائلية من الدخول في اتفاقية عائلية لتنظيم ممتلكات العائلة في الشركة، وحوكمتها وإدارتها، وسياسة العمل، وسياسة توظيف الأسرة، وتوزيع الأرباح، وتحويل الأسهم أو المساهمات، وآلية تسوية المنازعات أو التقاضي، و الآخرين. ضمان استدامة هذه الشركات.

وأشارت التجارة إلى أن النظام يهتم بالشركات غير الهادفة للربح. نظرا لأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم تنظيم هذا القطاع الحيوي لضمان تمكينه واستدامته.

أحكام التحول والاندماج

كما طور النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بإمكانية تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، والشركات التي نشأت من التقسيم التي تتبنى أي شكل من أشكال الشركة، يمنح نظام الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر مرونة أكبر من خلال الإعفاء من شرط تعيين مدقق مع بيان بالضوابط والأحكام ذات الصلة، من أجل تحفيز رواد الأعمال، يوفر النظام أيضًا وسائل لحل النزاعات والنزاعات من خلال اللجوء إلى التحكيم أو غيرها من الوسائل البديلة للتسوية، وقد وضع أحكامًا لـ تصفية الشركات وتسهيل إجراءاتها بما يتوافق مع أحكام نظام الإفلاس.