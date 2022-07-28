التجارة تُشهِّرُ بمواطنٍ ومقيمٍ ارتكبا جريمةَ التَّسَتُّرِ في نشاط بيع مواد البناء

أعلنت وزارة التجارة عن وجود مواطن سعودي ومقيم في مصر بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تجارة مواد البناء.

عند معاينة المكان تبين أن المقيم كان يمارس نشاطاً تجارياً على حسابه الخاص تحت مظلة المؤسسة التابعة للمواطن، وإدارة أعماله وتسييرها، وتحصيل الدخل الناتج عن النشاط وتحويله إلى الخارج. المملكة. .

القذف والغرامة

أصدرت محكمة جنايات أبها حكماً قضائياً نهائياً بالغرامة والقذف بحق المخالفين تحت مسؤوليتها، إضافة إلى العقوبات التبعية المنصوص عليها في القانون، وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء النشاط. السجل التجاري، حظر الممارسة. النشاط التجاري وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب وترحيل الضحية المقيم من المملكة وعدم السماح له بالعودة إلى العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد تبنى آليات حديثة تساعد في الحد من مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط من يختبئون بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليل. .معلومات، وإصدار أحكام نظامية تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال. حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.