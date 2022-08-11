التجارة رصد حالات تستر تجاري.. هرب بعضهم فكُنا لهم بالمرصاد

أعلنت وزارة التجارة تنفيذ سلسلة جولات رقابية تمكنت خلالها من رصد المخالفات وجرائم التستر على التجارة.

اكتشفنا أنهم كانوا يشتبهون في التستر على العمل، لذلك ضبطناهم …

تستمر جولات التفتيش لدينا في البرنامج الوطني لمحاربة التستر وضربات القبضة الحديدية على جرائم التستر.# Cover_the_crime pic.twitter.com/vWgXwlmLDI

– وزارة التجارة (MCgovSA) 11 أغسطس 2022

جولات التفتيش جارية

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع “تويتر” “اكتشفنا أن لديهم شبهات بتغطية تجارية، فقبضنا عليهم، وهرب بعضهم، لذا راقبناهم”.

وأضاف “جولاتنا الرقابية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر مستمرة وضربت جرائم التستر بقبضة من حديد”.