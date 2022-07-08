التجارة 18 مليون مادة وسلعة تموينية للحجاج في عرفات

أعلنت وزارة التجارة نجاح خطة التوريد الخاصة بالوزارة في عرفات خلال موسم حج هذا العام الذي شهد وفرة كبيرة في السلع والمواد الغذائية والخبز والماء والحليب والعصير والمشروبات الغازية التي يحتاجها الحجاج.

خطة حصص الحج

وأكدت الوزارة أن الإمدادات الغذائية متوفرة بكثرة وفقا للخطة الموضوعة لموسم حج هذا العام، حيث رصدت دخول شاحنات مبردة محملة بالطعام للحجاج إلى منطقة عرفات يوم الثلاثاء.

وقامت فرق إشراف الوزارة بمراقبة دخول وتوزيع شاحنات التبريد ومواقفها في مواقع محددة داخل منطقة عرفات.

18 مليون قطعة بقالة

بلغ إجمالي المعروض من المواد الغذائية التي تم إحضارها لحجاج بيت الله في منطقة عرفات أكثر من 18 مليون غذاء ومنتجات أساسية، تمثلت في أكثر من (311) ألف وجبة جاهزة، وأكثر من (2.6) مليون غذاء مبرد. عبوات مياه و (6) ملايين عبوة من عصائر الألبان، و (2.3) مليون رغيف خبز، بالإضافة إلى (7) ملايين عبوة من المشروبات الغازية، وأكثر من (400) ألف عبوة بوظة.

تواصل فرق المراقبة رحلاتها الميدانية إلى منافذ الطعام في الأماكن المقدسة لضمان وفرة الإمدادات وعدم وجود انتهاكات تجارية.