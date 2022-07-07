التجارة 39 ألف عملية رصد لأسعار المنتجات والسلع في جميع مناطق المملكة

تواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة في جميع مناطق المملكة لمراقبة الأسواق وتوافر المنتجات ومستويات الأسعار لحماية حقوق المستهلك والحفاظ عليها.

نفذت فرق المراقبة خلال الـ 72 ساعة الماضية 39 ألف عملية لمراقبة أسعار المواد الخام الغذائية في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي حالة احتيال أو تلاعب بالمستهلك.

تهدف الجولات التفتيشية المكثفة إلى التحكم في الأسعار، والمراقبة المستمرة لتوافر المنتجات، وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لصالح المستهلك.

جولات لجميع المرافق

وتراقب الوزارة عن كثب 217 منتجاً غذائياً أساسياً من خلال مراقبة أسعارها في جميع مناطق المملكة من خلال نظام إلكتروني ومقارنتها بالأسعار في الدول المجاورة وتتبع أي تأثيرات على العرض والطلب.

تشمل جولات “الأعمال” جميع المؤسسات التجارية والأسواق والمنافذ في جميع مناطق المملكة، حيث يتم الكشف عن الممارسات التجارية المخالفة وفرض عقوبات قانونية على أي شخص يثبت تورطه في احتيال المستهلك أو الخداع.

وتؤكد الوزارة أن المستهلك شريك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وتدعو جميع المستهلكين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي حالة تلاعب بالأسعار من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “اتصال تجاري”.