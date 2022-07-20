التحالف لا صحة لمزاعم ميليشيا الحوثي بشأن تنفيذ ضربات جوية بالضالع

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن اتهامات ميليشيا الحوثي بتنفيذ غارات جوية للتحالف في الضالع باطلة.

توقفت الإضرابات.

وأضاف أن الضربات الجوية للتحالف توقفت مع دخول الهدنة حيز التنفيذ، مؤكدًا أنه يتخذ ويدعم كافة الإجراءات لإقرار الهدنة بين الأطراف اليمنية.

اجتماع رفيع المستوى

عقد مسؤولون كبار من حكومة المملكة وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي اجتماعا افتراضيا – عبر الفيديو كونفرنس – لمناقشة الوضع في اليمن.

وأكدت اللجنة الخمسية التزامها القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

كما رحبت اللجنة الخمسية بحزم التهدئة، التي حققت فوائد ملموسة للشعب اليمني منذ أن بدأت في 20 أبريل.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة الاستمرار والبناء على هذا التقدم الذي يتطلب تنازلات من جميع الأطراف.

دعمت اللجنة الخمسية بشكل كامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد فترة الهدنة في 2 أغسطس، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع أحكامها.

واتفقت اللجنة على أن الأهداف النهائية للعملية التي تقودها الأمم المتحدة يجب أن تكون تحقيق وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، وأن هذه التسوية يجب أن تستند إلى الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.