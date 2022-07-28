التحديث الأخير لتطبيق توكيل الجديد 1444 آخر إصدار 2022

آخر تحديث لتوكل الجديد 1444 أحدث إصدار 2022 .. مع كل تجديد يحدث فِيْ تطبيق توكلنا، يبحث مواطنو المملكة العربية السَعُودِيْة عن آخر التعديلات وما تغير فِيْ التطبيق بسبب كثرة الخدمات التي يقدمها للمواطنين إلكترونياً، وهِيْ تطبيق حكومي رسمي يسمح لهم بالتعامل. كشفت السلطات السَعُودِيْة فِيْ التحديث الجديد، عن إضافة تحسينات جديدة وخدمات متنوعة تتعلق بلقاحات فِيْروس كورونا داخل المملكة، وسنشرح لكَمْ كل هذه التفاصيل. فِيْ الأسطر القليلة التالية، إلى جانب معلومات مهمة حول التطبيق وكيفِيْة تنزيله.

آخر تحديث لتوكل الجديد 1444

جدير بالذكر أن تطبيق وكالتنا هُو التطبيق الرسمي المهتم بمراقبة الحالة الصحية للمواطنين منذ جائحة كورونا الأخير.

تم إطلاقه وتطويره من قبل سلطات المملكة العربية السَعُودِيْة للحصول على البيانات.

والذكاء الاصطناعي لمراقبة النظام الصحي للمصابين بكورونا.

وكذلك جميع الأمراض، وكذلك الأشخاص الأصحاء، للحد من انتشار الفِيْروس كحد من انتشاره فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وإذا كنت تريد معرفة مميزاته، فستتفاجأ بما يمكنه القيام به –

يعتبر التطبيق بمثابة جرس يطرق بابك للمساعدة فِيْ الكشف المبكر عن الحالات المشتبه بإصابتها بفِيْروس كورونا. بمجرد ظهُور أعراض العدوى. كَمْا يسمح لك بتقديم طلب للحصول على تصاريح خروج طارئة خلال فترة القيود. عليك عزل نفسك فِيْ المنزل وكذلك لدخول بعض المدن. كَمْا يوفر معلومات مستمرة عن حالات الإصابة داخل المملكة العربية السَعُودِيْة ويسمح لك بطلب مكانة خروجك. تعمل الهِيْئة السَعُودِيْة للبيانات والذكاء الاصطناعي على تحديث التطبيق ثق بنا إصلاح المشاكل السلبية باستمرار. والإخفاقات التي تعرض من خلال الإصدارات الجديدة التي تعالج ما يندد به المواطنون فِيْ النسخة السابقة منه. يقدم الآن مئات الخدمات الطبية الجديدة للأفراد والمواطنين والمقيمين والمغتربين وغيرهم.

بخصوص آخر تحديث لتطبيق توكلنا

يتيح التطبيق للمستخدمين رؤية حالتهم الصحية على الفور من خلال مجموعة من الرموز والألوان.