التحقيق مع تشكيل عصابي يحتال على مستخدمي أجهزة الصراف الآلي

أشار مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى أن نيابة المال باشرت إجراءات التحقيق مع عشرة متهمين، من بينهم ستة من المخالفين لنظام الإقامة وأربعة أجانب، شكلوا عصابة إجرامية للاحتيال على مستخدمي أجهزة الصراف الآلي بطرق احتيالية بوهم مساعدتهم. في الإجراءات المصرفية ومعرفة كلمة المرور الخاصة بالمستخدم من خلاله، ثم استبدال البطاقات المصرفية للضحايا دون علمهم، وإعادة استخدام البطاقة بعد ذلك، وحجز الأموال داخل الحسابات المصرفية، وصرفها، وتحويلها إلى متهمين آخرين.

إصدار مذكرة توقيف

وقد صدرت بحقهم مذكرة توقيف، حيث تعتبر الأفعال التي يرتكبونها جرائم خطيرة تتطلب التوقيف، وستفتح إجراءات التحقيق بحقهم، وسيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بعقوبات شديدة في هذا الصدد.

جريمة من أجل المال

وأكد المصدر أن أي سلوك أو نشاط ينطوي على جريمة مقابل المال، أو بالاحتيال والاستغلال والخداع، هو إثم، وأنه من التصرفات التي تتطلب مسؤولية جسيمة.

وأشار المصدر إلى ضرورة توخي الحذر بشأن التساهل في الثقة بالآخرين في استخدام قنوات الخدمة المصرفية وعدم مشاركة التفاصيل المصرفية والمعاملات المالية مع الآخرين.