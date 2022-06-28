التحقيق مع محمد رمضان بتهمة التهرب الضريبي

قامت نيابة التهرب الضريبي بالتحقيق مع الفنان المصري محمد رمضان، بعد تقديم شكوى ضده فِيْ محكَمْة القاهرة الجديدة بالتجمع الضريبي العام الخامس.

ينص قانون الضرائب فِيْ مصر على معاقبتك بغرامة لا تقل عَنّْ 1000 جنيه ولا تزيد عَنّْ 5000 جنيه، بالإضافة إلَّى تعويض يعادل الضريبة التي لم يدفعها كل دافع ضرائب خالف هذا القانون بقصد التهرب من الدفع. من الضريبة المستحقة له، بحسب محامي النقض خالد محمد.

وبحسب محمد أيضا، فإن المتهرب يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و 2000 جنيه، إذا لم يقدم الإقرار الضريبي أو تضمن بيانات غير صحيحة، مشيرا إلَّى أن المحكَمْة بالإضافة إلَّى أحكام الحبس تفرض غرامات على المتهم. ضريبة. القيمة التي تهرب منها مفهُوم الضرائب العامة.

يأتي ذلك فِيْ وقت تقدم فِيْه المحامي سمير صبري بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي والنائب العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق فِيْ بلاغه ضد الفنان محمد رمضان بتهمة الضرائب. . التهرب وإخفاء الأموال فِيْ مقطع فِيْديو بث على حسابه على Instagram.

وأوضح صبري فِيْ بيانه أن مقطع الفِيْديو احتوى على اعترافات كثيرة تشكل ركائز العديد من الجرائم، بقصد إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب، وأضاف أن المقطع المذكور كان على هذا النحو “اليوم استيقظت على هاتف بنكي. يخبرونني أن الدولة احتفظت لك بالمال … وأخبروني أنني فِيْ موقف محرج عَنّْدما أتيت لاستخدام التأشيرة وليس لدي نقود … قلت له أن الناس والفلاحين وصعيد المصريين، من هم مثل قضيتي، لا يمكن وضعهم فِيْ البنك، لأنهم لم يلعَنّْوا فِيْ منازلهم. إنه مخفِيْ “.

وأشار المحامي إلَّى أن ما تداوله المشتكي ضده هُو اعتراف صريح بأنه يخفِيْ مبلغا هائلا من المال فِيْ منزله حتى لا يسألوه عَنّْ مصدرها، وما هِيْ الشرعية القانونية لأصل تلك الأموال، من أجل التهرب من دفع الضرائب المستحقة على تلك الأموال.

قررت محكَمْة جنح التهرب الضريبي، تأجيل محاكَمْة الفنان أحمد آدم، المتهم بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه ضرائب، لجلسة 18 يوليو بسبب التقرير.