التحكيم الرياضي يوجه صدمة قوية للهلال السعودي

تلقت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، رسالة من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، بخصوص قضية محمد كانو لاعب كرة القدم الأول.

أصدر المركز السعودي للتحكيم الرياضي قرارًا برفض الطلب للسماح له بالتسجيل في الفصل الصيفي، وفقًا للإجراءات المؤقتة المتعلقة بقضية محمد كانو الشهيرة.

وكان محمد كانو قد وقع عقودًا لانتقاله إلى فريق كرة القدم السعودي الأول، نادي النصر، ثم جدد تعاقده مع الهلال في نفس الوقت.

تقدمت إدارة نادي النصر السعودي بشكوى ضد الهلال ولاعبه محمد كانو، أسفرت عن إيقاف تسجيل القائد لمدتين، بالإضافة إلى إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، في. بالإضافة إلى توقيع غرامة على اللاعب وناديه.