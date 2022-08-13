التحكيم يحدد مَوعِد جلسة كنو.. “معركة بين الهلال والنصر”

وحددت لجنة تحكيم حكام المركز السعودي للتحكيم الرياضي مَوعِد جلسة الاستماع فِيْ قضية اللاعب محمد كانو وسط توقعات ناديي الهلال والنصر.

وذكرت صحيفة الرياضية، أن هِيْئة التحكيم حددت يوم 21 أغسطس مَوعِدًا لجلسة الاستماع والنظر فِيْ الخلاف بين ناديي الهلال والنصر، فِيْ سياق قضية اللاعب محمد كنو.

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اختار مركز التحكيم البريطاني ستيوارت ماكينز محكَمْا محتملا فِيْ قضية الناديين بخصوص اللاعب محمد كنو، واختارت إدارة الهلال المحكَمْ سلطان أبا العلاء العصيمي ليكون حكَمْا فِيْ بلو إن. فِيْما يتولى المصري محمد عبد الرؤوف تحكيم الانتصار فِيْ القضية.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أصدر بيانا رسميا فِيْ الساعات الماضية أشار خلاله إلَّى عقد جلسة استماع للأطراف لتقديم كل ما لديهم تمهِيْدا لإغلاق الدعوى وبدء المداولة أمام المحكَمْة. تسوية النزاع. وإصدار قرار فِيْ مَوعِد أقصاه نهاية هذا الشهر (انظر التفاصيل).

تفاصيل حالة Kno

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت قرارًا رسميًا فِيْ 1 مايو بوقف اللاعب محمد كانو لمدة 4 أشهر من لعب أي مباراة رسمية، وكذلك منع الهلال من التسجيل بفترتين (صيف 2022). وشتاء 2022)، والتزام كانو أمام الهلال بدفع 27 مليون ريال لنادي النصر.

جاء ذلك فِيْ سياق الشكوى التي رفعها نادي النصر، بزعم أن كنو أنهى عقده مع النصر وجدد عقده مع الهلال، خلال انتقالات الشتاء الماضي، للمطالبة بإدارة عالمية لقيمة الجزاء. بند فِيْ العقد مع اللاعب.

تقدم نادي الهلال باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار تسوية المنازعات، فِيْ ظل عدم تمكن النادي من تسجيل صفقات جديدة، حيث تغلق فترة الانتقالات الصيفِيْة فِيْ 31 أغسطس.

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