“التحكيم” يصدم الجماهِيْر.. أزمة خطيرة تهدد الهلال بسبب كنو !

يواجه مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل كارثة كبرى .. بالنسبة لقضية النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط فريق كرة القدم الأول.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. بسبب تجديد عقد كنو، رغم توقيع اللاعب عقودًا للانتقال لنادي النصر، بعد دخول فترة الوداع.

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وبعد إعلان العقوبة تقدمت إدارة الهلال باستئناف إلَّى مركز التحكيم الرياضي إضافة إلَّى طلب “إجراءات مؤقتة” لتسجيل معاملات جديدة فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

* كارثة كبيرة تلاحق الهلال فِيْ قضية كنو

وفِيْ هذا السياق حذر المحامي الرياضي أحمد الشيخي من تأخر إصدار مركز التحكيم الرياضي قراره الرسمي فِيْ طلب “الإجراءات المؤقتة” المقدم من نادي الهلال.

وأشار الشيخي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أنه إذا سمح للزعيم “بالتسجيل” ولو ليوم واحد ؛ لن يتم احتساب كل هذا الصيف كجزء من العقوبة، وسيتم نقل رفض العقود إلَّى يناير 2023، والصيف المقبل ميركاتو.

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وتساءل المحامي الرياضي “هل سبب تأخر الترجمة … رحلة السيد ماكينز … فشل الهلال فِيْ تقديم ما يدعم الاستعجال .. سبب آخر”

وأكد أحمد الشيخي أن الهلال تأثر بعقوبة الإبعاد، وأن إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية من شأنه وحده تسريع القرار فِيْ “إجراءات مؤقتة”.