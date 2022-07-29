“التحكيم” يفاجئ الهلال فِيْ قضية كنو.. قرار حاسم !

حاليا لا يوجد صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء عقوبات غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي الهلال.

و “الخلافات” المعلنة سابقا، وحرمان نادي الهلال من تعاقدات “فترتين انتساب”. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو رغم توقيعه على منافسه النصر.

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كَمْا أوقفت الغرفة كنو لمدة 4 أشهر وأجبرته على “التضامن” مع الزعيم، لدفع مبلغ 27 مليون ريال لنادي النصر. هِيْ قيمة إنهاء العقد.

من جهتها، تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، ضد عقوبات غرفة تسوية المنازعات، إضافة إلَّى طلب “إجراءات مؤقتة”. للسماح بتعاملات الفريق بالتسجيل، هذا الصيف، حتى صدور الحكَمْ النهائي فِيْ القضية.

* قرار حاسم من مركز التحكيم الرياضي

وفِيْ هذا السياق، كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي، أن مركز التحكيم الرياضي أبلغ مجلس إدارة نادي الهلال، بانتهاء مهلة تقديم المستندات المتعلقة بطلب “الإجراءات المؤقتة” أمس. .. ، يوم الخميس.

وأشار الشيخي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن “التحكيم” ستصدر قرارها بشأن طلب “إجراءات مؤقتة” لنادي الهلال، صباح الأحد المقبل.

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إذا وافق المركز رسميًا على الطلب ؛ سيتمكن القائد من تسجيل عملياته الجديدة فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي ؛ حتى صدور حكَمْ نهائي.

بعد تسجيل المعاملات هذا الصيف، إذا صدر الحكَمْ النهائي من “التحكيم”، فِيْ قضية Kno، لتأكيد عقوبة غرفة تسوية المنازعات ؛ سينتقل حرمان الهلال من العقود إلَّى يناير 2023 والصيف المقبل ميركاتو.