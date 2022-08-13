التحكيم يفاجئ الهلال.. 3 قرارات جديدة “مرتقبة” فِيْ قضية النصر وكنو

جماهِيْر الهلال والنصر تنتظر الجلسة النهائية فِيْ قضية النجم الدولي محمد كانو، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

كانو أثار جدلا واسعا فِيْ الشارع السعودي فِيْ يناير الماضي ؛ عَنّْدما جدد عقده مع الهلال لمدة 3 سنوات، بعد توقيعه لنادي النصر.

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وعقب توقيعه من قبل ناديين، أوقفت غرفة تسوية المنازعات النجم العالمي “4 أشهر”، مع حرمان قلعة الزعيم من عقود “فترتي تسجيل” وغرامة قدرها 27 مليون ريال.

من جهتها، تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي الذي سيعقد جلسة 21 أغسطس / آب، على أن يصدر قرارها النهائي قبل نهاية الشهر نفسه.

* وثائق جديدة فِيْ قضية محمد كنو

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن ناديي الهلال والنصر قدما وثائق جديدة فِيْ القضية، خلال الجلسة.

وأكد الصرامي فِيْ تصريحات متلفزة أن هذه الوثائق ستغير بشكل كبير مصير قضية محمد كانو.

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وذكرت وسائل إعلام رياضية أنه يتعين على الهلال من خلال هذه الوثائق “إلغاء” عقوبة المنازعات فِيْما سيقتصر النصر على زيادة التعويضات المالية إلَّى 34 مليون ريال.

– إذن .. ما هِيْ قرارات مركز التحكيم الرياضي “المتوقعة” !

من جهته كشف المحامي الرياضي أحمد الأمير عَنّْ 3 قرارات متوقعة من مركز التحكيم الرياضي، بعد استئناف نادي الهلال.

وأشار الأمير، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين “تويتر”، إلَّى أن كل هذه القرارات ستكون فِيْ صالح نادي النصر. كالآتي

1- المصادقة على إيقاف العمل بـ Kno لمدة “4 أشهر”.

2- دعم الحرمان من عقود الهلال لمدتي تسجيل.

3- تعويض اقتصادي جديد لنادي النصر.

يشار إلَّى أن محمد كانو انتقل إلَّى نادي الهلال فِيْ صيف 2017، قادمًا من صفوف فريق نادي الاتفاق الأول لكرة القدم.