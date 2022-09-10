التحكيم يكشف.. “هل استحق الهلال لركلتي جزاء أمام الزمالك”

كشف خبير التحكيم، عبدالله القحطاني، عَنّْ رأيه فِيْ بعض قرارات التحكيم فِيْ مباراة الهلال والزمالك، فِيْ كأس السوبر لوسيل.

توج فريق الهلال الأول لكرة القدم بكأس لوسيل 2022 لكرة القدم، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة (تفاصيل المباراة).

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وقال القحطاني، عبر برنامج “استاد اس بي سي”، إن فريق التحكيم القطري الذي قاد مباراة الهلال والزمالك بقيادة الحكَمْ الدولي عبد الرحمن الجاسم، قدم أداء تحكيميا جيدا خلال المباراة.

كانت مواقف حكام مباراة الهلال والزمالك على النحو التالي

– فِيْ الدقيقة 38 قرر الحكَمْ مواصلة اللعب رغم خطأ فِيْ لمسة يد من لاعب الزمالك أثناء مواجهته عرضية من ماريجا وهُو قرار صائب من الحكَمْ. لعدم لمس الكرة بشكل متعمد.

– فِيْ الدقيقة 70 قرر الحكَمْ مواصلة اللعب رغم سقوط مهاجم الهلال أوديون إيغالو فِيْ منطقة الجزاء بعد اصطدامه بمدافع الزمالك بقرار صائب من الحكَمْ. كونه وضع تنافسي نتيجة لطبيعة كرة القدم الأفريقية وطريقة لعبها، ورغم وجود التماسك، فإن موقف جسم إيغالو عَنّْد استلام الكرة يؤكد صحة قرار استئناف المباراة.

– عودة ركلة الجزاء التي سددها كويلار محور الهلال بركلات الترجيح بسبب تقدم حارس الزمالك محمد عوض قرار صائب من الحكَمْ. نظرًا لأن حارس المرمى كان بعيدًا تمامًا عَنّْ خطوط المرمى، فقد أعيدت التسديدة بعد استخدام تقنية VAR.

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