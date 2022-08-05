التحكيم ينقذ مستقبل فييتو مع الهلال السعودي

قرر نادي الهلال السعودي، مصير لوتشيانو فيتو، أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي، خلال الموسم المقبل.

أفادت صحيفة الرياض اليومية أن إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل تراجعت عن فكرة رحيل لوتشيانو فيتو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن إدارة نادي الهلال السعودي قررت منح الاستمرارية لوتشيانو فيتو بعد قرار مركز التحكيم.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أعلن تعليق تسجيل النادي لفترتي تسجيل بسبب قضية محمد كانو.

طالب نادي الهلال السعودي بإجراءات مؤقتة لتعليق عقوبة التسجيل، للسماح له بالتسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن مركز التحكيم الرياضي رفض هذا الطلب.