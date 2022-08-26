التحكيم يهز الهلال بـ”قرار عاجل”.. وبن نافل يجهز لـ”صفقة مفاجئة”

وينتظر نادي الهلال قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي فِيْ حالة حرمان الفريق الأول لكرة القدم من التعاقد.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط فريق كرة القدم الأول رغم توقيعه لنادي النصر.

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تقدمت إدارة الهلال باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي بانتظار القرار النهائي. لمحاولة إغلاق أعمال جديدة، فِيْ اليومين الأخيرين من Mercato.

* “التحكيم” يفاجئ نادي الهلال

وفِيْ هذا السياق، أعلن وكيل اللاعب والناقد الرياضي، تغريم العمري، عَنّْ “التحكيم”، قراره فِيْ القضية، الأحد المقبل.

وأشار العمري فِيْ تصريحات تليفزيونية إلَّى أن المركز انتهى من سماع جميع جوانب القضية والحكَمْ جاهز.

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وحول قرار مركز التحكيم “المنتظر”. وقال الناقد الرياضي “كل شيء ممكن .. من الممكن أن يرفع نادي الهلال من الإيقاف”.

– إذن .. ماذا لو رفعت “عقوبة” نادي الهلال !

إلَّى جانب اقتراب مَوعِد الإعلان عَنّْ قرار “التحكيم” .. كشفت تقارير صحفِيْة تحركات إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل. للتعاقد مع بعض اللاعبين.

وبحسب منصة “99” قدم نادي الهلال عرضاً رسمياً للنجم العالمي الكبير فهد المولد. أن تكون ضمن فريق كرة القدم الأول.

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ويمكن للهلال التوقيع مع المولد فور النطق بالحكَمْ، الأحد، خاصة أن اللاعب متفرغ الآن، وكشف وكيله أنه سيقرر مستقبله، الاثنين المقبل.

جدير بالذكر أن وكيل فهد المولد أعلن عَنّْ حصول اللاعب على عرض واحد من الاتحاد وعرضين من فريقين بالعاصمة إضافة إلَّى عرض خليجي واحد.