التحكيم يهز الهلال والنصر.. “تسريب القرار النهائي فِيْ قضية كنو”

لا يوجد حاليا صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء أزمة “حرمان” فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال من التعاقدات.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم رغم توقيعه لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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من جهتها، تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، ضد عقوبات غرفة تسوية المنازعات، إضافة إلَّى طلب “إجراءات مؤقتة”. للسماح بتسجيل المعاملات الجديدة هذا الصيف بانتظار الحكَمْ النهائي فِيْ القضية.

* أخطر “تسريب” فِيْ حالة منع التعاقدات مع الهلال

وفِيْ هذا السياق، سرب حساب “المعجز السعودي” القرار النهائي لمركز التحكيم الرياضي، فِيْ طلب “الإجراءات المؤقتة” المقدم من مجلس إدارة نادي الهلال.

وبحسب هذا التسريب، قرر مركز التحكيم الرياضي وقف تطبيق عقوبة منع التعاقدات مع الهلال، وإعطاء النادي “الضوء الأخضر” لتسجيل اتفاقيات الفريق الجديدة، هذا الصيف.

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وسيستمر وقف التنفِيْذ حتى صدور القرار “النهائي” من مركز التحكيم الرياضي فِيْ القضية. لأنه إذا كان يؤيد معاقبة “الخلافات”، فإن الحرمان من عقود القائد سينتقل إلَّى ميركاتو الشتوي المقبل، وإلَّى صيف 2023.

من جهته، أعرب الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، عَنّْ استغرابه يوم السبت من تسريب هذا القرار.

وقال المراسل “إذا كان هذا الخبر صحيحا .. من سربه !”، مؤكدا أن 3 أشخاص فقط هم الذين يجب أن يعلموا بالقرار حتى يصدر رسميا.