التحول الطاقوي النظيف فِيْ مصر.. حديث العالم المتجدد

فِيْ سياق استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27، يستمر الثناء العالمي على جهُود الحكومة المتسارعة نحو الانتقال إلَّى مستقبل نظيف.

جاء الإشادة العالمية الجديدة هذه المرة من وسائل الإعلام الأمريكية. قالت مدونة “gravel2gavel”، أكبر مدونة أمريكية تتعلق بالعقارات والطاقة، إن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو التحول إلَّى الطاقة الخضراء والنظيفة نحو الهِيْدروجين الأخضر.

من المتوقع أن يكون لمصر الزخم الأكثر تنافسية فِيْ الشرق الأوسط. تتبنى الحكومة المصرية خطة طموحة لاستخدام الهِيْدروجين كَمْصدر منخفض للوقود الهِيْدروكربوني، والتي تتضمن التركيز على إنتاج الهِيْدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط ​​، وبالتالي إنتاج الهِيْدروجين الأخضر فِيْ النهاية.

برنامج الحكومة المصرية لأهداف الطاقة الجديدة والمتجددة ؛ سيتم توليد 42٪ من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة ؛ بحسب وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

اليوم، توشك مصر على استضافة الحدث العالمي، قمة المناخ COP27 فِيْ شرم الشيخ فِيْ نوفمبر المقبل، والتي ستعمل على تعزيز العمل المناخي واستكشاف الحلول المستدامة لحماية الكوكب والبشرية من تغير المناخ. تمكنت الحكومة حتى الآن من امتلاك حوالي 17 مشروعًا فِيْ صناعة الهِيْدروجين ومشتقاته. ، 12 منهم يتشاركون الهِيْدروجين الأخضر.

الريادة التنافسية فِيْ صناعة الهِيْدروجين الأخضر

وقالت المدونة الأمريكية إنه مع تحول إنتاج الهِيْدروجين الأخضر إلَّى مسعى عالمي، تتنافس العديد من الدول على أن تصبح مراكز لإنتاج الوقود النظيف، بما فِيْ ذلك مصر التي وقعت العديد من الاتفاقيات فِيْ هذا الإطار.

وقعت مصر عددًا من الاتفاقيات خلال العام الماضي مع شركات عالمية لإنشاء مرافق إنتاج الهِيْدروجين الأخضر فِيْ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهُو ممر تنمية صناعية مستدام ذاتيًا تم إنشاؤه فِيْ عام 2016، ويتألف من 461 كيلومترًا مربعًا وستة موانئ بحرية من أجل “التحول”. المنطقة من طريق تقليدي “. لشحن النفط والغاز إلَّى أطول قناة (خضراء) فِيْ العالم “.

سلطت المدونة الأمريكية الضوء على عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مصر فِيْ مجال الهِيْدروجين الأخضر، بما فِيْ ذلك الاتفاقية فِيْ أوائل مارس بين الكونسورتيوم النرويجي Scatec و Orascom Construction و Vertiglobe – منتج الأمونيا ومقره الإمارات العربية المتحدة – والصندوق السيادي المصري. (SFE)، إلَّى إنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية بالعرب اليوم السخنة بتكلفة 5 مليارات دولار، والمشروع الذي يهدف إلَّى بدء الإنتاج عام 2025، ستبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن سنويا، مع إمكانية الوصول إلَّى ثلاثة ملايين طن، وتصدير الأمونيا الخضراء للأسواق الأوروبية والآسيوية.

كَمْا دخلت شركة الطاقة الإماراتية، AMEA Power، فِيْ شراكة مع SFE لبناء منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء فِيْ المنطقة. ومن المقرر أن يبدأ البناء بحلول نهاية عام 2022، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2025، والذي سيكون قادرًا على إنتاج 235 ألف طن من الأمونيا سنويًا. بزيادة قدرها 390 ألف طن سنويا لاحقا.

فِيْ أواخر أبريل 2022، انضم تحالف شركات الطاقة المتجددة الإماراتية، شركة مصدر وحسن علام للمرافق، إلَّى مجال المشاريع الجديدة، معلنا أنه بصدد بناء منشآت إنتاج الهِيْدروجين الأخضر فِيْ منطقة العرب اليوم السخنة الصناعية، والتي ستكون قادرة على إنتاج 480 ألف طن. من المياه الخضراء والهِيْدروجين سنويا.

من المتوقع أن تنتج المنشأة الأولى 100000 طن من الميثانول الإلكتروني سنويًا لاستخدامها كوقود أخضر للسفن بحلول عام 2026، وستزيد المرحلة الثانية من المشروع من قدرة التحليل الكهربائي إلَّى 4 جيجاوات بحلول عام 2030، وتنتج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء. كل سنة. يعتزم الكونسورتيوم تصدير الأمونيا الخضراء وتوريد الهِيْدروجين الأخضر للصناعات المحلية.

شراكات عالمية … واستثمارات ضخمة

فِيْ يونيو 2022 ؛ وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فِيْ مصر مذكرة تفاهم مع شركة “H2-Industries” الألمانية، لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلَّى الهِيْدروجين الأخضر فِيْ المنطقة الاقتصادية باستثمارات تصل إلَّى نحو 4 مليارات دولار.

وتهدف المذكرة التي وقعها يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومايكل ستوش الرئيس التنفِيْذي لشركة “إتش 2” المتخصصة فِيْ تخزين الطاقة إلَّى بناء مصنع بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا من الهِيْدروجين الأخضر.

وقال زكي إن مجال الهِيْدروجين الأخضر من القطاعات التي تستهدفها الهِيْئة، وفق استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلَّى اقتصاد أخضر، وبالتزامن مع استضافة مصر لقمة التغير المناخي فِيْ نوفمبر المقبل.

وتعتمد هذه القطاعات على توافر المكونات التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة منطقتي السخنة وشرق بورسعيد. حيث يكون الميناء ملاصقاً للمناطق الصناعية واللوجستية مما يسهل عمليات إمداد السفن وأغراض التصدير للأسواق الخارجية.

من جهته، قال مايكل ستوش، إن إنشاء هذا المصنع، وهُو الأول من نوعه، لتحويل النفايات إلَّى وقود أخضر فِيْ مصر، هُو بداية توسع الشركة فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلَّى أن تحويل الهِيْدروجين الأخضر إلَّى وقود نظيف، وخاصة لقطاع الطيران، يعد سوقًا واعدًا بالتزامن مع التحول العالمي للاقتصاد الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون، حيث من المتوقع أن يمتص المصنع حوالي 4 ملايين طن. النفايات سنويا.

وقعت مصر والهند فِيْ يوليو الماضي، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر بطاقة 220 ألف طن سنويًا بقيمة 8 مليارات دولار فِيْ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تم الاتفاق بين عدد من الجهات الحكومية وهِيْ “تطوير واستخدام الطاقة المتجددة الجديدة”، و “الهِيْئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، و “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”، و “مصر السيادية”. والطرف الثاني ممثلا بشركة “رينيو”. باور برايفت ليمتد هِيْ إحدى الشركات الرائدة فِيْ مجال الطاقة المتجددة فِيْ الهند.

وبحسب مذكرة التفاهم فإن الشركة الهندية ستنشئ مصنعًا لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر بطاقة 20 ألف طن سنويًا، بمعدل يمكن زيادته إلَّى 220 ألف طن سنويًا، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فِيْ واحدة من المواقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن يتم تنفِيْذ المشروع على مراحل، أولها مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن من الهِيْدروجين الأخضر سنويًا، من خلال محلل كهربائي بقدرة 150 ميجاوات مزود بقدرة 570 ميجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

فِيْ المرحلة التالية (المرحلة الأولى)، سيتم توسيع إنتاج 200000 طن سنويًا من الهِيْدروجين الأخضر من خلال جهاز التحليل الكهربائي بقدرة 1.5 جيجاوات مزودة بـ 5.68 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، وبذلك يصبح المجموع الكلي. قدرة المشروع على 220 ألف طن. فِيْ السنة من الهِيْدروجين الأخضر.

فِيْ أغسطس 2022، وقعت مصر مذكرات تفاهم مع 7 شركات وتحالفات عالمية تعمل فِيْ مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

وذلك لتنفِيْذ مشروعات إنتاج الهِيْدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالعرب اليوم السخنة على ساحل خليج السويس على البحر الأحمر باستثمارات متوقعة تزيد عَنّْ 30 مليار دولار.

تتبنى الحكومة المصرية خطة طموحة لاستخدام الهِيْدروجين كَمْصدر وقود منخفض الهِيْدروكربون، والتي تتضمن التركيز على إنتاج الهِيْدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط ​​، وبالتالي ؛ أخيرًا إنتاج الهِيْدروجين الأخضر.