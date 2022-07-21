التخصصات التي تقبل نسبة 60 في القدرات 1444 ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل الطلاب الذين يجاتزون المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية وتكون النسبة الخاصة بهم 60% حول تقبل نسبة 60 في القدرات 1444 التي تمكنهم كم الدراسة في الجامعة ، لدخور الكليات والجامعات ، وهي من الأمور المهمة التي تتيحها الجامعات داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

التخصصات التي تقبل نسبة 60 في القدرات 1444

اسم الجامعة المسار / التخصص النسبة المطلوبة للقبول جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةمسار العلوم الصحية25٪ من المدرسة الثانوية + 20٪ من اختبار القدرات العامة + 40٪ من معدل اختبار التحصيل + 15٪ من معدل اختبار STEP.

باقي المسارات60٪ من الثانوية العامة + 20٪ من اختبار القدرات العامة + 20٪ من متوسط ​​اختبار التحصيل.

جامعة الملك سعودمسارات الصحة30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

المسارات العلمية والإنسانية60٪ من الثانوية العامة + 20٪ من اختبار القدرات العامة + 20٪ من متوسط ​​اختبار التحصيل.مسار التمريض60٪ من الثانوية العامة + 20٪ من اختبار القدرات العامة + 20٪ من متوسط ​​اختبار التحصيل.

جامعة أم القرىالمسارات النظرية للطلاب60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة

المسارات النظرية للتطبيقات60٪ ثانوي عام + 20٪ متوسط ​​كفاءة عام + 20٪ متوسط ​​اختبار تحصيل.

دورة اللغة الإنجليزية للطلاب40٪ الثانوية العامة + 40٪ المتوسط ​​في اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية + 20٪ المتوسط ​​في اختبار القدرات العامة .

دورة اللغة الإنجليزية للطالبات40٪ من الثانوية العامة + 40٪ من معدل امتحان الكفاءة في اللغة الإنجليزية + 10٪ من متوسط ​​اختبار القدرات العامة + 10٪ من معدل الاختبار التحصيلي.

جامعة الملك فيصلالمسار العلمي30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

المسار الإداري للطلاب60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.المسار الإداري للطالبات30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.جامعة الملك خالدالمسار العلمي30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

المسار الإداري للطلاب50٪ الثانوية العامة + 50٪ اختبار القدرات العامة.

المسار الإداري للطالبات30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

جامعة القصيمجميع المسارات30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

جامعة طيبةالمسار العلمي50٪ الثانوية العامة + 25٪ اختبار القدرات العامة + 25٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

باقي المسارات60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.المسار الإداري للطالبات50٪ الثانوية العامة + 25٪ اختبار القدرات العامة + 25٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

جامعة الطائف مسارات صحة الطالب40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ متوسط ​​اختبار التحصيل، مع مقابلة شخصية.

مسارات العلوم الطبية التطبيقية40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ الامتحان التحريري تنظمه الجامعة.

المسارات الهندسية والكمبيوتر40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

مسارات شرعية للطلاب50٪ ثانوية + 30٪ متوسط ​​القدرة العامة + 20٪ مقابلة شخصية.مسارات كلية الآداب للطلاب50٪ من المدرسة الثانوية + 30٪ متوسط ​​القدرات العامة + 20٪ من اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية STEP.

مسارات جامعية أخرى للطلاب60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.المسارات الشرعية للطالبات50٪ ثانوية + 30٪ متوسط ​​القدرة العامة + 20٪ مقابلة شخصية.

مسارات كلية الآداب للطالبات50٪ من المدرسة الثانوية + 30٪ متوسط ​​القدرات العامة + 20٪ من اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية STEP.مسارات العلوم الطبية التطبيقية في تربة للطالبات60٪ الثانوية العامة + 40٪ الامتحان التحريري من الجامعة.

مسارات جامعية أخرى للطالبات60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.جامعة حائلالمسار العلمي35٪ من الثانوية العامة + 35٪ من القدرة العامة + 30٪ من معدل التحصيل في الامتحان.

المسار الإداري60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامةجامعة غزةالمسارات العلمية40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

المسار الإداري للطالبات40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

جامعة الجوفالمسارات العلمية30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

المسار الإداري60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.

جامعة الباحةمسارات إلى الطب والصيدلة40٪ من الثانوية العامة + 30٪ من اختبار القدرات العامة + 30٪ من متوسط ​​اختبار التحصيل بشرط ألا تقل النسبة الموزونة عن 85٪.مسارات العلوم الطبية التطبيقية50٪ من الثانوية العامة + 50٪ من اختبار القدرات العامة، والنسبة المرجحة لا تقل عن 85٪.

كلية الهندسة وكلية علوم الحاسب40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ متوسط ​​اختبار التحصيل، ويجب ألا تقل النسبة الموزونة للقبول عن 80٪.مسارات العلوم والتربية والعلوم الإدارية50٪ من الثانوية العامة + 50٪ من اختبار القدرات العامة، والنسبة المرجحة لا تقل عن 75٪.مسارات الآداب والعلوم الإنسانية50٪ من الثانوية العامة + 50٪ من اختبار القدرات العامة بشرط ألا تقل النسبة الموزونة عن 70٪.جامعة تبوكالمسار العلمي40٪ الثانوية العامة + 20٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

مسار أدبي للطلاب60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.جامعة نجرانالمسار العلمي40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.المسار الإداري60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.

جامعة الحدود الشماليةالمسار العلمي50٪ الثانوية العامة + 25٪ اختبار القدرات العامة + 25٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

المسار الإداري للطلاب60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.المسار الإداري للطالبات60٪ من الثانوية العامة + 20٪ من اختبار القدرات العامة + 20٪ من متوسط ​​اختبار التحصيل.جامعة الأميرة نورةالمسارات الطبية30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

جميع المسارات ما عدا المسار الصحي60٪ من الثانوية العامة + 20٪ من اختبار القدرات العامة + 20٪ من متوسط ​​اختبار التحصيل.جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحيةجميع المسارات30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيزجميع المسارات60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.

جمعت الجامعةالمسارات العلمية30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

المسار الإداري50٪ الثانوية العامة + 50٪ اختبار القدرات العامة.الجامعة السعودية الالكترونيةجميع المسارات60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.

جامعة جدة المسارات العلمية30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

مسارات بشرية30٪ الثانوية العامة + 50٪ اختبار القدرات العامة + 20٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

جامعة حفر الباطنالمسارات العلمية30٪ الثانوية العامة + 50٪ اختبار القدرات العامة + 20٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.مسارات كلية الآداب60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.

مسارات إدارة الأعمال30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر السطور السابقة من موضوعنا اعلاه حول التعرف على التخصصات التي تقبل نسبة 60 في القدرات 1444 .