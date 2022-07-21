 التخطي إلى المحتوى

التخصصات التي تقبل نسبة 60 في القدرات 1444

كتب alwanفي - آخر تحديث
التخصصات التي تقبل نسبة 60 في القدرات 1444
التخصصات التي تقبل نسبة 60 في القدرات 1444

التخصصات التي تقبل نسبة 60 في القدرات 1444 ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل الطلاب الذين يجاتزون المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية وتكون النسبة الخاصة بهم 60% حول تقبل نسبة 60 في القدرات 1444 التي تمكنهم كم الدراسة في الجامعة ،  لدخور الكليات والجامعات ، وهي من الأمور المهمة التي تتيحها الجامعات داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

التخصصات التي تقبل نسبة 60 في القدرات 1444

  • اسم الجامعة المسار / التخصص النسبة المطلوبة للقبول جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةمسار العلوم الصحية25٪ من المدرسة الثانوية + 20٪ من اختبار القدرات العامة + 40٪ من معدل اختبار التحصيل + 15٪ من معدل اختبار STEP.
  • باقي المسارات60٪ من الثانوية العامة + 20٪ من اختبار القدرات العامة + 20٪ من متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • جامعة الملك سعودمسارات الصحة30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • المسارات العلمية والإنسانية60٪ من الثانوية العامة + 20٪ من اختبار القدرات العامة + 20٪ من متوسط ​​اختبار التحصيل.مسار التمريض60٪ من الثانوية العامة + 20٪ من اختبار القدرات العامة + 20٪ من متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • جامعة أم القرىالمسارات النظرية للطلاب60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة
  • المسارات النظرية للتطبيقات60٪ ثانوي عام + 20٪ متوسط ​​كفاءة عام + 20٪ متوسط ​​اختبار تحصيل.
  • دورة اللغة الإنجليزية للطلاب40٪ الثانوية العامة + 40٪ المتوسط ​​في اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية + 20٪ المتوسط ​​في اختبار القدرات العامة .
  • دورة اللغة الإنجليزية للطالبات40٪ من الثانوية العامة + 40٪ من معدل امتحان الكفاءة في اللغة الإنجليزية + 10٪ من متوسط ​​اختبار القدرات العامة + 10٪ من معدل الاختبار التحصيلي.
  • جامعة الملك فيصلالمسار العلمي30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • المسار الإداري للطلاب60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.المسار الإداري للطالبات30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.جامعة الملك خالدالمسار العلمي30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • المسار الإداري للطلاب50٪ الثانوية العامة + 50٪ اختبار القدرات العامة.
  • المسار الإداري للطالبات30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • جامعة القصيمجميع المسارات30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • جامعة طيبةالمسار العلمي50٪ الثانوية العامة + 25٪ اختبار القدرات العامة + 25٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • باقي المسارات60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.المسار الإداري للطالبات50٪ الثانوية العامة + 25٪ اختبار القدرات العامة + 25٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • جامعة الطائف مسارات صحة الطالب40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ متوسط ​​اختبار التحصيل، مع مقابلة شخصية.
  • مسارات العلوم الطبية التطبيقية40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ الامتحان التحريري تنظمه الجامعة.
  • المسارات الهندسية والكمبيوتر40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • مسارات شرعية للطلاب50٪ ثانوية + 30٪ متوسط ​​القدرة العامة + 20٪ مقابلة شخصية.مسارات كلية الآداب للطلاب50٪ من المدرسة الثانوية + 30٪ متوسط ​​القدرات العامة + 20٪ من اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية STEP.
  • مسارات جامعية أخرى للطلاب60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.المسارات الشرعية للطالبات50٪ ثانوية + 30٪ متوسط ​​القدرة العامة + 20٪ مقابلة شخصية.
  • مسارات كلية الآداب للطالبات50٪ من المدرسة الثانوية + 30٪ متوسط ​​القدرات العامة + 20٪ من اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية STEP.مسارات العلوم الطبية التطبيقية في تربة للطالبات60٪ الثانوية العامة + 40٪ الامتحان التحريري من الجامعة.
  • مسارات جامعية أخرى للطالبات60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.جامعة حائلالمسار العلمي35٪ من الثانوية العامة + 35٪ من القدرة العامة + 30٪ من معدل التحصيل في الامتحان.
  • المسار الإداري60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامةجامعة غزةالمسارات العلمية40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • المسار الإداري للطالبات40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • جامعة الجوفالمسارات العلمية30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • المسار الإداري60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.
  • جامعة الباحةمسارات إلى الطب والصيدلة40٪ من الثانوية العامة + 30٪ من اختبار القدرات العامة + 30٪ من متوسط ​​اختبار التحصيل بشرط ألا تقل النسبة الموزونة عن 85٪.مسارات العلوم الطبية التطبيقية50٪ من الثانوية العامة + 50٪ من اختبار القدرات العامة، والنسبة المرجحة لا تقل عن 85٪.
  • كلية الهندسة وكلية علوم الحاسب40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ متوسط ​​اختبار التحصيل، ويجب ألا تقل النسبة الموزونة للقبول عن 80٪.مسارات العلوم والتربية والعلوم الإدارية50٪ من الثانوية العامة + 50٪ من اختبار القدرات العامة، والنسبة المرجحة لا تقل عن 75٪.مسارات الآداب والعلوم الإنسانية50٪ من الثانوية العامة + 50٪ من اختبار القدرات العامة بشرط ألا تقل النسبة الموزونة عن 70٪.جامعة تبوكالمسار العلمي40٪ الثانوية العامة + 20٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • مسار أدبي للطلاب60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.جامعة نجرانالمسار العلمي40٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 30٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.المسار الإداري60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.
  • جامعة الحدود الشماليةالمسار العلمي50٪ الثانوية العامة + 25٪ اختبار القدرات العامة + 25٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • المسار الإداري للطلاب60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.المسار الإداري للطالبات60٪ من الثانوية العامة + 20٪ من اختبار القدرات العامة + 20٪ من متوسط ​​اختبار التحصيل.جامعة الأميرة نورةالمسارات الطبية30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • جميع المسارات ما عدا المسار الصحي60٪ من الثانوية العامة + 20٪ من اختبار القدرات العامة + 20٪ من متوسط ​​اختبار التحصيل.جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحيةجميع المسارات30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • جامعة الأمير سطام بن عبد العزيزجميع المسارات60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.
  • جمعت الجامعةالمسارات العلمية30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • المسار الإداري50٪ الثانوية العامة + 50٪ اختبار القدرات العامة.الجامعة السعودية الالكترونيةجميع المسارات60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.
  • جامعة جدة المسارات العلمية30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • مسارات بشرية30٪ الثانوية العامة + 50٪ اختبار القدرات العامة + 20٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.
  • جامعة حفر الباطنالمسارات العلمية30٪ الثانوية العامة + 50٪ اختبار القدرات العامة + 20٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.مسارات كلية الآداب60٪ ثانوية + 40٪ متوسط ​​القدرة العامة.
  • مسارات إدارة الأعمال30٪ الثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ متوسط ​​اختبار التحصيل.

 

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر السطور السابقة من موضوعنا اعلاه حول التعرف على التخصصات التي تقبل نسبة 60 في القدرات 1444 .