التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل 2022، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج البكالوريا في الجزائر أصبح العديد من الطلبة يبحث بشكل دوري على التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل علما بأن المعدلات السنة 2022 عالية مقارنة بالسنوات الماضية، كما وحددت وزارة التعليم التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل.

معدلات القبول 2022 في الجزائر

حددت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي التخصصات المطلوبة للعام 2022 والمهمة، علما بان المعدلات القبول 2022 في الجزائر مرتفعة، وذلك زيادة عدد الحاصلين على تقدير امتياز والسبب الآخر احتساب النقاط المحصل عليها الطالب في المواد الاساسية، وحسب ما ورد من وزارة التعليم بأن المعدل الموزون هو الذي بدوره يحدد ترتيب كافة المقبولين من الطلبة في المدارس.

معدلات القبول في المدارس العليا 2022

تم تحديد معدلات القبول في المدارس العليا من قبل وزارة التعليم العالي، كما بينت بأنه ادنى معدل قبول يتراوح بين 12 الى 14، كما وحددت معدلات القبول في المدارس العليا والتخصصات المطلوبة ، وبينت أنه الحد الادنى للقبول في المدارس العليا والذكاء الاصطناعي هو 16.

التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل

حددت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي كافة التخصصات المطلوبة والتي تسعى لتوفيرها لكافة طلاب البكالوريا المتميزين، وشملت هذه التخصصات الجامعية، وهي كتالي، تخصص العلوم الاقتصادية

تخصص الحقوق والعلوم السياسية

العلوم والطبيعة والحياة

تخصص الحقوق والعلوم السياسية

تخصص علوم انسانية واجتماعية

بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر تم صدور نسب والمعدلات لكافة التخصصات، كما وكانت النسبة السنة 2022 مرتفعة عن السنة السابقة مما حددت وزارة التعليم التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل، وقد بينها من خلال مقالنا.