التخصصات الصحية تبدأ القبول على برنامج فني مسعف

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، عن بدء التقديم لبرنامج المساعدين الطبيين بالأكاديمية الصحية، منتهيًا بالتوظيف في هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبر بوابة التطبيقات الإلكترونية لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

القبول في برنامج فني المسعفين

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن التقديم للبرنامج سيستمر لمدة عشرة أيام ابتداء من اليوم من كليات العلوم الإنسانية وحاصل على شهادة اللغة الإنجليزية للخطوة 52 أو الاختبارات الأكاديمية المعتمدة. IELTS 3.5. .

برامج التخصص الصحي

وأشار إلى أن البرنامج هو أحد برامج التوطين التي تشرف عليها الأكاديمية الصحية بالهيئة ومدته 12 شهرًا، وهو من البرامج التي تساهم في زيادة معدلات التوظيف من خلال تزويد القطاع بالكوادر الصحية. المساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الصحية، ولها أثر كبير في سد فجوة الحاجة المهنية.