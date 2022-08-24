التخصصات الصحية تتيح التقدم لاختبارات شهادة البورد السعودي

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح باب تقديم الطلبات لحاملي درجتي الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات السعودية في تخصصات طب الأسنان، للتقدم بطلب الأهلية للامتحانات النهائية التحريرية والسريرية في شهادة البورد السعودي وفق المعايير المعتمدة. العمولة عبر بوابة التطبيق على موقع الهيئة.

تفاصيل الشحنة

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن التطبيق على البوابة سيبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء حتى الأول من سبتمبر، مبيناً أن البرنامج يتضمن 6 مسارات في مجال طب الأسنان، وهي التركيبات، والإصلاح. طب وجراحة الأسنان واللثة وتقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين.

وأضاف أن التطبيق يتطلب تصنيفًا مهنيًا نشطًا للتخصص في درجة الوكيل، بالإضافة إلى تقديم المستندات الأكاديمية والمهنية المطلوبة على البوابة.

المرحلة النوعية

وأشار الدكتور سامي الحيدر المدير التنفيذي للتدريب للتخصصات الصحية إلى أن هذه الخطوة تشكل مرحلة نوعية تحقق هدفاً استراتيجياً وطنياً لتوحيد ورفع معايير الاعتماد والتدريب والتقييم المطبقة في برامج الدراسات العليا في الصحة في الجامعات السعودية. مواءمتها مع المعايير المتبعة في الهيئة، والتي ستركز بشكل إيجابي على كفاءة وجدارة المهنيين الصحيين.

صرح الدكتور فادي منشي، المدير التنفيذي لتقييم الهيئة، أن المعادلة التعليمية لخريجي الدرجات الوطنية لبرامج طب الأسنان تتيح للمتقدمين خوض الامتحانات المعرفية والسريرية النهائية في مجال التخصص، لما يهم الهيئة، من خلال الاختبارات النهائية لتقييم المهارات العلمية والسريرية للحفاظ على صحة المجتمع والتأكد من وجود المهارات الممكنة للممارسة والتي تشمل الخريجين الذين أكملوا تدريبهم في برامج الهيئة أو لديهم تدريب معادل حاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في طب الأسنان من الجامعات السعودية.

مبادرة وطنية عادلة

وعلق الدكتور عدنان عشقي رئيس المجلس العلمي للاستعاضة السنية على أن البرنامج مبادرة وطنية عادلة تستهدف كوادر وكفاءات أخصائيي طب الأسنان مما يرفع من جودة خدمات طب الأسنان المقدمة في المملكة ويحسن نوعية الحياة فيها. تتماشى مع رؤية 2030.

قالت الدكتورة إيمان النمنكاني، رئيس المجلس العلمي لتقويم الأسنان بالهيئة، إن التخصصات الصحية مهدت الطريق للحصول على شهادة البورد السعودي لخريجي الماجستير والدكتوراه الوطنيين، بهدف رفع مستوى الكوادر الطبية في المملكة العربية السعودية. وتمكين كفاءات خريجي الجامعات السعوديين في التميز في المجال الصحي.

وأوضح رئيس المجلس العلمي لطب وجذور وجذور الأسنان الدكتور فهد الصالح أن هذا القرار يحقق حلم الكثيرين ويجسد العلاقة بين الهيئة والجامعات السعودية ويؤكد دور الهيئة كمرجع لها. تعزيز الممارسة الصحية المتميزة، ومتابعة برامج الدراسات العليا الجامعية في طب الأسنان بامتياز وجودة التدريب وأخيراً المستفيد بلد مع مهني صحي مختص.