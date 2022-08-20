التخصصات الصحية تعلن التقديم ببرنامج فني مسعف المنتهي بالتوظيف

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، عن موعد التقديم لبرنامج (المساعدين الطبيين) الذي ينهي التوظيف.

شروط الإرسال

وأوضحت الهيئة أن شروط التقديم لبرنامج فني مساعد طبي هي كالتالي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا في العمل.

درجة البكالوريوس في تخصص جامعي في العلوم الإنسانية.

نسخة من شهادة اللغة الإنجليزية الأصلية لأحد الاختبارات المعتمدة أدناه STEP 52 Academic IELTS 3.5.

آخر موعد للتقديم

وأشارت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى أن التقديم للبرنامج سيبدأ غدا الأحد عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي هنا.