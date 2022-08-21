التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج فني مسعف

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الأحد، عن بدء التقديم لبرنامج الفنيين المساعدين في الأكاديمية الصحية، والذي ينتهي بوظيفة في هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبر بوابة التطبيق هيئة الإلكترونيات.

تفاصيل الشحنة

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد القثامي أن التقديم للبرنامج سيستمر لمدة عشرة أيام ابتداء من اليوم، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق شروط القبول وهي أن يكون سعودي الجنسية وليس في العمل، وحاصل على درجة البكالوريوس من إحدى تخصصات جامعات الفنون الحرة، ويجب أن يكون حاصلاً على شهادة اللغة الإنجليزية لاجتياز اختبار STEP 52 أو IELTS 3.5 الأكاديمي.

زيادة معدلات التوظيف

وأضاف أن البرنامج هو أحد برامج التوطين التي تشرف عليها الأكاديمية الصحية في السلطة ويمتد لمدة 12 شهرًا بسبب الضرورة المهنية.