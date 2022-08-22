التخصصات المستفيدة من مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية ، قد شغل أذهان العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على التخصصات التي ستستفيد من الاستثمار الذي يتعلق بالكوادر العامل في مجال التعليم ، و الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث تم عرض المشروع على الكوادر التعليمية بهدف تنمية المهارات والقدرات التدريسية في التخصصات المختلفة ، تابعوا معنا .

ما هو المشروع الاستثماري الأمثل للكوادر التعليمية

مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية من المشاريع التي تهدف إلى تزويد المعلم بقدرة على تدريس وتعليم تخصص جديد بالإضافة إلى تخصصه الرئيسي حيث يتم إعداد وتنظيم دورات تدريبية وخطط إستراتيجية بهدف تحقيق المعلم. الخبرات والمهارات المطلوبة. أكيد، ومن البرامج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

التخصصات المستفيدة من مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، عن التخصصات التي سيتم ترشيحها في مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، وهي كالتالي

تخصص اللغة العربية.

تخصص في الدراسات الإسلامية.

تخصص في الدراسات الاجتماعية.

تقديم طلب لمشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية

يتم تقديم طلب ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية من خلال النقاط التالية

قم بزيارة موقع نظام فارس مباشرة.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انتقل إلى علامة التبويب صلاحية الخدمة الذاتية.

اختيار المشروع الاستثماري الأمثل للكوادر التعليمية.

املأ جميع البيانات المطلوبة (المؤهل الأكاديمي، مكان المؤهل، تخصص المعلم، إلخ).

اكتب رغبات على أساس الأولوية.

أرسل الطلب مباشرة.

شروط تقديم طلب المشروع الاستثماري الأمثل للكوادر التعليمية

من أهم متطلبات المشروع الاستثماري الأمثل للكوادر التعليمية ما يلي

يجب أن يكون المعلم باللغة العربية أو الدراسات الاجتماعية أو الدراسات الإسلامية.

أن يكون المعلم حاصلاً على مؤهل ودرجة بكالوريوس في أحد التخصصات التربوية.

التأكد من أن مقدم الطلب موظف في المؤسسات التعليمية.

يجب أن يكون المؤهل الأكاديمي مسجلاً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

امتيازات اجتياز المشروع الاستثماري الأمثل للكوادر التعليمية

يحصل المعلم على عدة امتيازات بعد اجتياز المشروع وهي كالتالي

سيعطى المعلم الأولوية للقبول في برامج الماجستير في التخصصات المتاحة.

يتم احتساب نقاط البرنامج ضمن نقاط تمايز العروض الترويجية.

يقع المعلم ضمن الأفراد ذوي الأولوية للوظائف التدريسية المتاحة.

يتم احتساب ساعات البرنامج ضمن نقاط التطوير المهني التربوي.

التخصصات المستفيدة من مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية ، لقد عملت وزارة التربية والتعليم على إنشاء ذلك المشروع للعلم على التعزيز والتنمية للمهارات والقدرات الخصاة بالمدرسين والمعلمين في مختلف التخصصات التدريسية .