التخصصات المطلوبة في برنامج سفير 1444 ورابط التسجيل ، قد أثار الالهام من قبل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول إحدى الخدمات والتي عمل على إنشائها المملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين ، وتهدف تلك الخدمة الى تقديم الخدمات لطلبة المملكة وطالباتها الدارسين في الخارج حيث يوفر لهم هذا البرنامج العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعدهم على تسهيل مسار دراستهم ، تابعوا معنا .

برنامج السفير 1444

برنامج سفير هو برنامج إلكتروني يوفر مجموعة من التقنيات المتقدمة وبعض الحلول الذكية من أجل تسهيل إجراءات الدراسة على الطلاب السعوديين في الخارج، بناءً على أهم وأفضل المعايير العالمية، بما يتماشى مع تشريعات وزارة التربية والتعليم. لوائح المنح الدراسية، وقد يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية التي تتيح للطلاب إكمال جميع الخدمات ذات الصلة بالخارج بسهولة. كما تهدف إلى دعم جميع وكالات المنح الدراسية، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات وسرعة إكمالها ؛ وكذلك تقييم أداء المبشرين، وقد يحاول هذا البرنامج تطبيق أحدث وأفضل التقنيات الإلكترونية المستخدمة ؛ وكذلك تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي التي قد تسهل العملية التعليمية للطلاب في الخارج.

التخصصات المطلوبة في برنامج السفير

يتضمن برنامج السفير مجموعة من التخصصات المختلفة، وسوف نذكرها جميعًا فيما يلي، وهي كالتالي

كلية الطب طبيبة أسنان. التمريض. الزمالة الطبية.

كلية الهندسة هندسة ميكانيكي. الهندسة الصناعية. هندسة مدنية. هندسة معمارية. هندسة كيميائية. الهندسة الكهربائية. هندسة بيئية. هندسة المعدات والآليات الثقيلة. هندسة الاتصالات.

كلية العلوم الطبية المختبرات الطبية. الأشعة السينية. تكنولوجيا طبية. العلاج الطبيعي.

كلية العلوم الصرفة مادة الاحياء. الفيزياء. كيمياء. تاريخ. جغرافية. علم الاجتماع. رياضيات.

كلية الإدارة ادارة اعمال. الإدارة والسياسة العامة. إدارة السياحة والفنادق. إدارة الضيافة.

تخصصات أخرى تخصص في القانون. تخصص في الإعلام وعلوم الاتصال. تخصص الفلسفة. تخصص المصايد. تخصص المالية. تخصص التجارة الإلكترونية. التخصص في الموارد البشرية. تخصص الغابات والمراعي. تخصص الاقتصاد. تخصص المالية. تخصص محاسبة. تخصص التجارة الإلكترونية. تخصص في الأنثروبولوجيا. تخصص الخدمة الاجتماعية. تخصص السياحة. تخصص في الإدارة الرياضية والرياضية. التخصص في العدالة الجنائية. تخصص علوم البحار.



كيفية التسجيل في برنامج السفير

يتم التسجيل في برنامج السفير باتباع مجموعة من الخطوات التالية

قم بزيارة موقع سفير.

انقر فوق مربع تسجيل دخول المستفيد.

انقر فوق إنشاء حساب جديد.

كتابة هوية وطنية.

أدخل تاريخ الميلاد.

اكتب الكود المرئي.

انقر فوق “التالي”.

أدخل معلومات الاتصال.

ثم انقر فوق “التالي”.

سيتم إرسال رمز إلى بريدك الإلكتروني أو هاتفك.

أدخل رمز التحقق المرسل.

انقر فوق “حفظ”.

أدخل البريد الإلكتروني وانقر على الرابط المرسل لتعيين كلمة المرور الجديدة.

المستندات المطلوبة للتقدم لبرنامج السفير

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للتقدم لبرنامج السفير فهي كالتالي

نسخة مطبوعة من بطاقة الهوية الوطنية، والتي يجب أن تكون سارية المفعول.

نسخة مطبوعة من الشهادة الأكاديمية.

نسخة من جواز السفر، والتي يجب أن تكون سارية المفعول.

إحضار نسخة مطبوعة من معادلة الشهادة الأكاديمية، إذا تم الحصول عليها من خارج المملكة.

نسخة من خطاب التسجيل الرسمي من الجامعة.

نسخة من تأشيرة الدراسة.

أرسل نسخة من خطاب القبول الرسمي في الجامعة التي تريد الدراسة فيها.

كيفية الاستعلام عن موعد السفير

يمكن للطلاب الاستعلام عن موعد برنامج السفير باتباع الخطوات التالية

الدخول المباشر إلى برنامج “سفير”.

اضغط على “حجز موعد”.

انقر فوق “استعلام عن موعد” الموجود أعلى القائمة.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف.

انقر فوق “بحث” وستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالموعد.

خدمات برنامج السفير

يقدم برنامج سفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الدراسة على الطلاب بالخارج، ومن هذه الخدمات ما يلي

خدمة الحصول على قرار الدراسة تمكن هذه الخدمة الراغبين في الدراسة من الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم السعودية إلكترونيًا.

الخدمات الدراسية هي مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تمكن المبتعثين من تحديث أدائهم الأكاديمي وتسجيل الخطة الدراسية وتقديم تقارير ربع سنوية.

الخدمة المالية تتيح هذه الخدمة للطلاب إتمام كافة معاملاتهم المالية وهي عبارة عن طلب فروق صرف أو طلب ضمان مالي أو طلب تعويض.

الخدمة الشخصية قد تمكن هذه الخدمة الطلاب من معالجة وحل جميع طلباتهم الشخصية، والتي تتمثل في تذاكر السفر، أو طلب تحديد الهوية، أو إضافة مرافقين.

خدمة الرسالة خدمة تساهم في تلبية رغبات واحتياجات الطلاب وتتمثل في تغيير التخصص أو تغيير بلد الدراسة أو تغيير الجامعة.

خدمة تحديث البيانات الشخصية تقوم هذه الخدمة بتحديث البيانات الشخصية أو العناوين الخاصة بالطلاب.

كيفية التواصل مع برنامج السفير

قدم برنامج أمباسادور لعملائه العديد من طرق الاتصال حتى يتمكنوا من التواصل معها بكل سهولة ويسر وحل المشكلات التي يواجهونها في هذا البرنامج. طرق التواصل مع برنامج السفير كالتالي

عنوان البريد الإلكتروني [email protected]

الحساب الرسمي على تويتر يمكنكم زيارته مباشرة ““.

قناة يوتيوب الرسمية ““.

رابط تنزيل تطبيق السفير

صممت منصة سفير الإلكترونية تطبيقها الخاص الذي يسهل على المستخدمين التسجيل من خلال هواتفهم الذكية. قد يحتوي التطبيق على جميع الخدمات الموجودة على موقع Safir الرسمي، ويكون تنزيل تطبيق Safir كالتالي

قم بتنزيل تطبيق Ambassador على أجهزة Android “”.

قم بتنزيل تطبيق Ambassador على أجهزة iPhone ““.

رابط التسجيل في برنامج السفير

منصة سفير الإلكترونية هي المسؤولة عن جميع الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالدراسة في الخارج، حيث توفر هذه المنصة جميع الخدمات التي يحتاجها المبشرون، بالإضافة إلى تسهيل مسار دراستهم والعقبات التي قد يعانون منها في الخارج. الرابط إلى هذه المنصة من خلال زيارة الرابط التالي “”.

التخصصات المطلوبة في برنامج سفير 1444 ورابط التسجيل ، يعد برنامج السفير الذي اوضحناه لكم هو ضمن البرامج الالكترونية التي يتم التوفير عبرها العديد من التقنيات المتقدمة والحلول للتسهيل من الاجراءات الدراسية على الطلاب أصحاب الجنسيات السعودية في الخارج .