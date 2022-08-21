التخصصات المطلوبة لوظائف البنك السعودي الفرنسي (BSF)، يعتبر البنك كشركة مساهمة لتحقيق ارباح مالية،حيث تم تأسيس البنك بقرار ملكي في عام 1977،يعمل على تقديم خدمات مصرفية، قام البنك السعودي الفرنسي، بالاعلان عن وظائف شاغرة فمن خلال هذا المقال سنتعرف على الوظائف المطلوبة، والمؤهلات المطلوب توافرها،التخصصات المطلوبة لوظائف البنك السعودي الفرنسي (BSF)

البنك السعودي الفرنسي ويكيبيديا

تم تأسيس البنك السعودي الفرنسي في تاريخ 4 يونيو من عام 1977، كانت كشركة مساهمة سعودية ، مقرها مدينة الرياض، تم تأسيسه بقرار ملكي، بدا اعمال البنك في تاىيخ 11 ديسمبر من عام 1977،يهدف البنك لتقديم خدمات مصرفية، بمنتجات متوافقة مع الشريعة تحت اشراف هيئة شرعية مستقلة، يتواجد الفرع الاساسي للبنك في الرياض، حصل البنك على عدة جوائزة على مدار سنوات ، حيث نال افضل بنك في المملكة العربية السعودية وذلك في عام 2015، الافضل في خدمات عملاء الشركات ، افضل مبيعات وحلول التجارة والتمويل، افضل بنك لحسابات الشركات ، افضل منتج جديد.

التخصصات المطلوبة لوظائف البنك السعودي الفرنسي (BSF)

قام البنك السعودي الفرنسي بالاعلان عن بدء التسجيل لوظائف عدة، في مدينة الرياض فان الوظائف المعلن عنها كالتالي:

مدير مكتب إدارة المشاريع

مدير برنامج خدمات التكامل

حيث يتطلب لوظيفة مدير مكتب ادارة المشاريع عدة مؤهلات وهي كالتالي:

ان يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة نظم المعلومات أو علوم الحاسب الآلي.

يتطلب خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة المشاريع في بيئة مصرفية

ان يكون المتقدم على معرفة بالاعمال التجارية

ان يكون على معرفة شاملة بتكنولوجيا المعلومات ،

فهم جيد لمنهجيات ادارة المشاريع والهندسة المعمارية

ان يكون قادر على تقدير الجهد وتقييم مستوى عال من التصميم.

اما المؤهلات المطلوبة لوظيفة مدير برنامج خدمات التكامل هي كالتالي: