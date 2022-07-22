التخصص أم المهارات أيهما أفضل لسوق العمل

أكد المستشار الوظيفي ياسر بكار أن سوق العمل يهتم أكثر بالمهارات التي يمتلكها الخريج بغض النظر عن مسيرته الجامعية.

وأضاف، خلال تصريحات لقناة الإخبارية، أن سوق العمل يرفض الطلاب لأنهم لا يمتلكون المهارات اللازمة، وأن المشكلة ليست في المهن الجامعية، بل في المهارات التي تُمنح للطلاب.

تخصصات لا ترضي السوق

وأشار إلى أنه لا توجد تخصصات لا تعد الطلاب بشكل جيد للسوق، بحيث لا يتم منحهم المهارات التي تعمل، موضحا أن سوق العمل هو سوق عرض وطلب، والسؤال الآن ما إذا كانت التخصصات تلبي متطلبات المتطلبات. الطلب الحالي أم لا

واعتبر المستشار المهني أن بعض التخصصات التي لا ترضي السوق ومن بينها تخصص التاريخ. حيث يقال أنه تخصص غير مطلوب، لأن خريجك لا يلبي احتياجاتك.