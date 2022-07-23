التخفِيْضات الكبرى من لولو ماركت على السلع المختلفة

اقوى الخصومات على الاجهزة الالكترونية الصغيرة وكذا الاكسسوارات المتنوعة للاجهزة الالكترونية بأسعار تبدأ من عشرة ريالات. كَمْا تجد فِيْ سوق اللولو أنواعًا مختلفة من مساحيق المنظفات ومنتجات النظافة والورق بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ما يقدمه هايبر لولو بأشكال مختلفة من المنسوجات للنساء والرجال والأطفال أيضًا بخصومات كبيرة، كل هذا وأكثر يمكنك تجد داخل فروع هايبر لولو بالمملكة العربية السَعُودِيْة حيث المبيعات العشرة والعشرون والثلاثون ريالاً، المبيعات تستمر من 20 إلى 26 يوليو، مع الأخذ فِيْ الاعتبار أن بعض الأصناف تدوم أربعة أيام فقط.

سوق اللولو

احصلي على عبوة برسيل شامبو العباية سعة 1 لتر + عبوة ترويجية 900 مل. ب 20 ريال بدلاً من 28.50 ريال و وفر 8.50 ريال.

لوكس ليمون / سائل جلي الصحون بقوة عادية 1250 مل بسعر 10 ريال بدلا من 15 ريال.

منعم داوني أرينا 880 مل تشكيلة. مقابل 15 ريالاً فقط بدلاً من 24.75 ريال، فهُو يمنح ملابسك نعومة ورائحة منعشة.

جل برسيل للتنظيف 950 مل × 2 عبوة، احصل عليه مقابل 20 ريال فقط بدلاً من 27.5 ريال.

مسحوق غسيل تايد 2.5 كيلو / مضاد للبكتيريا 2.25 كيلو ب 20 ريال فقط بدلا من 38.5 ريال.

لولو هايبر ماركت

احصل على تشكيلة واسعة من البناطيل النسائية السهلة والطويلة مقابل 25 ريال للقطعة فقط.

بنطلون رياضي نسائي متنوع سعر حبة الدواء 25 ريال.

مقابل خمسة عشر ريالًا فقط، احصل على محفظة نسائية فريدة من نوعها بأشكال وألوان مختلفة.

سعر الإكسسوارات المتنوعة من لولو ماركت، سعر الحبة عشرة ريالات فقط.

مقابل 15 ريال، اشتري 1 × 10 ربطة شعر متنوعة للبنات.

طقم فرش شعر مكون من 5 قطع متنوع بـ 20 ريال فقط.

عروض اللولو

مروحة عالمية قابلة للشحن صغيرة الحجم سعر القطعة الواحدة 20 ريال بدلاً من 39 ريال، بخصم 19 ريال سعودي.

Icon / Universal Wireless / Wired Mouse السعر المتنوع للتابلت 15 ريال بدلاً من 39 ريال بخصم 24 ريال.

كيبورد ايكون يو اس بي بالماوس اشتريها الان ب 20 ريالا بدلا من 49 ريالا ووفر 29 ريالا.