التخلص من الجوع و دهون البطن

أنا أتحدث عن علاج مقاومة الأنسولين للتخلص من آلام الجوع ودهون البطن.

ما هي مقاومة الانسولين إنها حالة لا تتلقى فيها الخلايا الأنسولين بعد الآن.

بدون الأنسولين، لا تستطيع الخلايا الحصول على الوقود، لذا فهي تتضور جوعاً، وتجعلك جائعًا وتشتهي الكربوهيدرات (المعكرونة، الخبز، الأرز، المعجنات، إلخ).

ثم يتم إرسال إشارة إلى البنكرياس تخبره بإنتاج المزيد من الأنسولين. الشخص العادي المصاب بمقاومة الأنسولين لديه 5-7 مرات أكثر من المعتاد من الأنسولين.

تخلق مستويات عالية من الأنسولين

خلايا محرومة من العناصر الغذائية

ارتفاع نسبة السكر في الدم

إصابة

ما الذي يسبب مقاومة الأنسولين

التعرض الزائد للأنسولين (تناول الكربوهيدرات المتكرر والمزمن)

كيف يمكننا حل هذه المشكلة

الغياب المطول وانخفاض الأنسولين.

إذا لم تصاب بمقاومة الأنسولين

لن تفقد الوزن

سوف تكون جائعا في كل وقت

في رأيي، يستغرق الأمر حوالي 3-8 أشهر لعكس مقاومة الأنسولين. يعد نظام كيتو الغذائي الصحي جنبًا إلى جنب مع الصيام المتقطع مسؤولاً عن 90٪ من التحسينات.

يوفر نظام كيتو الغذائي الصحي العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها لتسريع عملية الشفاء.

إذا كنت ترغب في تحسين نتائجك، يمكنك ذلك

أضف التمرين.

قلل من توترك.

نم أكثر.

احصل على الكثير من العناصر الغذائية (الزنك وفيتامين د والكروم والبوتاسيوم والمغنيسيوم).

كيف تعرف أن مقاومة الأنسولين تختفي